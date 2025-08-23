Những màn trình diễn đỉnh cao, khuấy động 50.000 khán giả 8Wonder

Khán giả rời 8Wonder với niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc khó quên, từ giai điệu sôi động đến thông điệp nhân văn và màn kết hợp đặc biệt của tlinh, J Balvin.

Sau bao ngày chờ đợi, 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder, sự kiện âm nhạc quốc tế do Vingroup tổ chức đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội, khuấy động tinh thần yêu nghệ thuật và yêu nước của hơn 50.000 khán giả.

Lần đầu tiên, dàn siêu sao quốc tế, sở hữu những bản hit tỷ view DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN đứng chung sân khấu với đại diện tiêu biểu của Vpop: Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu. 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder như một bức tranh nghệ thuật đặc sắc, hội tụ đầy đủ mảng màu, từ văn hóa dân gian, truyền thống tới những yếu tố hiện đại, hội nhập quốc tế.

Là một phần trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), 8Wonder không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà còn là một hành trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử và khát vọng vươn tầm của đất nước.

Tôn vinh truyền thống, lan tỏa khát vọng

8Wonder Summer 2025 khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam vào những màn trình diễn hiện đại. Các nghệ sĩ đã sử dụng hình ảnh, âm thanh và câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử đất nước, từ những ngày đấu tranh giành độc lập đến hành trình hội nhập hôm nay. Những khoảnh khắc như ánh sáng laser tái hiện hình ảnh cờ đỏ sao vàng hay các đoạn nhạc nền kết hợp nhạc cụ dân tộc đã khiến khán giả không khỏi xúc động.

Từ trưa 23/8, nhiều giờ trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hàng nghìn khán giả đã đổ về VEC - trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á - mang theo banner, lightstick và năng lượng phấn khích để chào đón các nghệ sĩ yêu thích. Không khí sôi động lan tỏa khắp khu vực, với những nhóm fan tụ tập, hô vang tên các nghệ sĩ và chuẩn bị cho một đêm nhạc được kỳ vọng là “đỉnh cao cảm xúc”. Sự kiện được tổ chức tại một địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, gần vùng đất Cổ Loa, càng làm tăng thêm cảm giác tự hào và kết nối giữa khán giả và tinh thần dân tộc.

Sau đó, đêm nhạc được mở màn bằng set nhạc hấp dẫn, thú vị của nhà sản xuất 2Pillz. Là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu trong việc phát triển âm nhạc Việt ra thế giới, âm nhạc của 2Pillz nổi bật bởi các chất liệu, nhạc cụ truyền thống như sáo, đàn t’rưng, đàn đá… Các giai điệu của 2Pillz từng khiến chuyên gia âm nhạc nước ngoài Joshua Minsoo Kim mê mẩn nay lại làm sống động trung tâm triển lãm, nơi 50.000 khán giả hòa chung một nhịp đập của tình yêu đất nước.

Trọng Hiếu dẫn dắt khán giả, hòa vào không khí sôi động.

Đại nhạc hội được chia thành 4 chương lần lượt là Khoảnh khắc đắm chìm, Khoảnh khắc tự hào, Khoảnh khắc vươn tầm và cuối cùng là Khoảnh khắc kết nối. Mỗi chương trình tạo ấn tượng bởi màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng đều được kết nối để vẽ nên hành trình chiến đấu, dựng xây và vươn mình của đất nước, con người Việt Nam.

Các tiết mục âm nhạc của Trọng Hiếu, Soobin, Hòa Minzy được đặt lần lượt trong 3 chương đầu tiên của chương trình. Sau khi Trọng Hiếu thể hiện bản hit mới nhất, đang phủ sóng khắp mạng xã hội mang tên Kho báu, chương trình chuyển sang chương 2 bằng tiết mục Âm vang di sản. Sự kết hợp của dàn nhạc và âm hưởng dân tộc mở ra một chương hào hùng, như lời động viên, khích lệ người trẻ không ngừng vươn lên, tự tin đưa Việt Nam sánh với năm châu.

Hòa Minzy thổi bùng tinh thần tự hào dân tộc.

Hòa Minzy tiếp nối câu chuyện với Bắc Bling, Không thể cùng nhau suốt kiếp. Âm nhạc hiện đại giao thoa chất liệu truyền thống trong các tiết mục âm nhạc của Hòa Minzy đẩy bầu không khí lên cao trào.

Soobin, “Hoàng tử All-rounder” của Vpop đã chứng minh tài năng đa dạng với các tiết mục từ ballad sâu lắng đến nhạc điện tử sôi động. Anh không chỉ mang đến những bản hit quen thuộc mà còn thể hiện sự kết nối với khán giả qua năng lượng bùng nổ trên sân khấu.

Những tiết mục như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền, Dancing In The Dark, Tháng năm, Daydream, liên khúc Blackjack - Superstar qua giọng hát nội lực, vũ đạo ấn tượng của Soobin cùng thiết kế âm thanh, ánh sáng chỉn chu, hệ thống đèn, màn hình LED hoành tráng của 8Wonder đã tạo nên dấu ấn không thể quên trong dòng chảy của âm nhạc truyền thống đan xen hiện đại.

Câu hát: “Dậy mà đi” trong tiết mục Người Việt của Soobin, vang vọng khắp khán đài như một lời kêu gọi, thôi thúc lòng yêu nước nồng nàn trong 50.000 khán giả.

Các tiết mục của Soobin nổi bật với âm thanh của nhạc cụ dân tộc.

Phát triển, sáng tạo và hội nhập

Sân khấu 8Wonder được thiết kế hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn hình LED 2.000 m2, kết hợp công nghệ laser tiên tiến. Những yếu tố này không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi âm nhạc hòa quyện với công nghệ và văn hóa.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder quy tụ một dàn nghệ sĩ tầm cỡ, từ những “cỗ máy tạo hit” quốc tế đến các ngôi sao hàng đầu Vpop, mang đến những màn trình diễn đa phong cách và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, điểm nhấn và cũng là cột mốc lịch sử cho 8Wonder nói riêng và âm nhạc Việt nói chung là khi tlinh kết hợp với J Balvin trong tiết mục I Like It. Khoảnh khắc 2 nghệ sĩ lần đầu đứng chung sân khấu đã làm bùng nổ khán đài. 50.000 khán giả phấn khích, không ngừng reo hò trước tiết mục đặc sắc, có một không hai giữa 2 ngôi sao.

J Balvin và tlinh lần đầu đứng chung sân khấu, tạo nên một dấu ấn không thể quên.

Cũng trên sân khấu ấy, 2 lá cờ Việt Nam và Colombia đại diện cho 2 đất nước nơi 2 nghệ sĩ sinh ra, lớn lên bay phấp phới đầy kiêu hãnh. Hình ảnh đẹp và ý nghĩa đó toát lên tinh thần gắn kết, vươn xa của Việt Nam, hội nhập với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong một dịp lễ trọng đại mà cả nước đang hướng tới, hình ảnh lá cờ Colombia tung bay bên cạnh Quốc kỳ Việt Nam còn thể hiện tinh thần mến khách của người dân Việt khi một nghệ sĩ Colombia hòa chung niềm vui của hàng triệu con người Việt Nam.

Nằm trong dự án Wonder Sound Lab, màn kết hợp giữa tlinh và J Balvin có ý nghĩa lớn với sự phát triển chung của âm nhạc Việt. Đây là cơ hội để nghệ sĩ Việt vươn tầm, ngày càng tiến gần tới giấc mơ đưa âm nhạc nước nhà vươn ra thế giới.

Với danh sách nghệ sĩ quốc tế hàng đầu thế giới, 8Wonder chứng tỏ đội chịu chi, nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật của khán giả Việt.

Ngoài tiết mục hợp tác tlinh, J Balvin “Ông hoàng Latin” từ Colombia đã làm bùng cháy sân khấu với những giai điệu reggaeton sôi động như Loco Contigo, Mi Gente, Amarillo, Taki Taki. Phong cách biểu diễn rực rỡ, đậm chất văn hóa Latin của anh đã mang đến một làn gió mới, khiến khán giả Việt Nam mê mẩn.

Bùng nổ không kém là DPR IAN, nghệ sĩ R&B gốc Hàn nổi bật với phong cách âm nhạc khác biệt, quyến rũ với những màn vũ đạo đầy táo bạo. Nam ca sĩ sinh năm 1990 mang đến những màn trình diễn đậm chất điện ảnh với các ca khúc như Don’t Go Insane, So Beautiful, Calico, Limbo, Nerves. Sự xuất hiện của anh, với ngoại hình cuốn hút và phong cách nghệ thuật độc đáo, đã khiến các fan Việt “đứng ngồi không yên”.

Trong lần trở lại Hà Nội này, DPR IAN tiếp tục khiến khán giả hò hét không ngừng.

Khán giả 8Wonder sau đó được chìm trong giọng đầy cảm xúc và phong cách hip-hop pha pop. The Kid LAROI: Ngôi sao Gen Z người Australia đã chinh phục khán giả bằng những tiết mục ấn tượng: Stay, Thousand Miles, Baby I’m Back, How does it feel?, Without You và So Done. Ở tuổi 22, anh thể hiện sự trẻ trung, gần gũi, trở thành tâm điểm của các fan trẻ tại sự kiện.

Trong các nghệ sĩ, DJ Snake trình diễn cuối cùng, khép lại một siêu nhạc hội hoành tráng bằng các bản hit như Turn Down for What, Lean On, Let Me Love You, You Know You Like It, Get Low. “Phù thủy EDM” người Pháp gốc Algeria đã khuấy động sân khấu với các bản hit tỷ view. Anh mang đến set nhạc kết hợp EDM, hip-hop và Latin, khiến khán giả không thể đứng yên. Màn trình diễn của anh được ví như một “cơn bão năng lượng”, đánh dấu lần đầu tiên biểu diễn tại một lễ hội lớn ở Việt Nam.

Khán giả cuồng nhiệt với âm nhạc của The Kid LAROI và DJ Snake.

Âm nhạc của chương 4 thay cho lời tuyên bố mạnh mẽ của nghệ thuật nước nhà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung về việc không ngừng vươn lên, phát triển ngày một vững mạnh hơn.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder không chỉ là một đại nhạc hội mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và khát vọng vươn ra thế giới của Việt Nam. Được tổ chức tại VEC - một công trình biểu tượng do Vingroup xây dựng - sự kiện thể hiện sức mạnh và tầm nhìn của Việt Nam trong thời đại mới.