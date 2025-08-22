DJ Snake, J Balvin khiến fan phấn khích khi xuất hiện ở Nội Bài

Sau DPR IAN, J Balvin và DJ Snake lần lượt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào chiều 22/8. Với những bản hit thống trị bảng xếp hạng, họ đã trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa Latin, EDM và pop toàn cầu. Cả hai cùng tham gia 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder, một lễ hội âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội vào 23/8.

DJ Snake hạ cánh lúc 13h40. Ngay khi anh xuất hiện, đông đảo người hâm mộ Việt đã thể hiện sự phấn khích. Họ chào đón “ông hoàng tạo hit”, xin chữ ký và chụp hình cùng. DJ Snake cũng thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ Việt. DJ Snake là một trong những nghệ sĩ được mong chờ trong line up toàn tên tuổi lớn của 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder.

Khán giả Việt hạnh phúc khi gặp DJ Snake. Turn Down for What, Lean On, Taki Taki, Bird Machine, Let Me Love You, Please Don't Change… là những bản hit hàng tỷ lượt nghe của ngôi sao này. Các ca khúc kể trên được dự đoán nằm trong setlist của DJ Snake nhưng hứa hẹn rất mới mẻ, hấp dẫn và bùng nổ. Đây là món quà DJ Snake ấp ủ suốt nhiều ngày qua để dành riêng cho khán giả của 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder.

8Wonder có dàn nghệ sĩ hàng đầu gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu. Đại nhạc hội 8Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đồng thời thể hiện khát vọng đưa văn hoá Việt vươn ra thế giới.

Hình ảnh J Balvin ở sân bay Nội Bài khi anh cùng ê-kíp hạ cánh lúc 14h45. Với 8Wonder, "ông hoàng nhạc Latin" J Balvin ngoài dành tặng khán giả Việt loạt ca khúc quen thuộc như Rio, Yo Te Lo Dije, Ginza, Mi Gente... còn có màn hợp tác chưa từng diễn ra với tlinh. Màn kết hợp này của 2 nghệ sĩ thuộc những văn hóa, thế hệ khác nhau này càng chứng tỏ sự nỗ lực của BTC 8Wonder trong việc đưa nghệ thuật Việt Nam vươn xa trên thế giới.

Ý tưởng này thuộc dự án Wonder Sound Lab. Wonder Sound Lab là một sân chơi nghệ thuật với những hoạt động tương tác sáng tạo. Đây cũng là một “phòng thí nghiệm” âm nhạc, nơi các nghệ sĩ trẻ Việt Nam “phá kén”, thử thách bản thân với những sáng tạo mới, táo bạo hơn thông qua các sản phẩm kết hợp cùng tên tuổi hàng đầu thế giới. Dự án này mang lại sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả đồng thời là cơ hội để nghệ sĩ Việt học hỏi, thử thách bản thân và phát triển mạnh mẽ hơn.

Lúc này khán giả Việt đang rất mong chờ màn kết hợp lần đầu xảy ra giữa J Balvin và tlinh. Đều sở hữu cá tính âm nhạc khác biệt, độc đáo, J Balvin và tlinh chắc chắn tạo nên bản hit lớn cho khán giả. Trong khi đó, với giá vé chỉ từ 600.000 đồng cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng tân tiến nhất, những màn trình diễn công phu, 8Wonder hứa hẹn là siêu nhạc hội mang tầm cỡ quốc tế.

