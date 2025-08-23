Hơn 50.000 khán giả đội mưa chờ đợi 8Wonder ở Hà Nội

Tối 23/8, sự kiện 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder do Vingroup tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với danh sách ngôi sao hàng đầu gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu, 8Wonder được công chúng chờ đợi suốt những ngày qua với tâm trạng háo hức, phấn khích.

Từ trưa 23/8, nhiều giờ trước khi 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder chính thức diễn ra ở tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, hàng nghìn khán giả đã xếp hàng chờ đợi. Họ mang theo banner, lightstick… để chuẩn bị chào đón những nghệ sĩ hàng đầu với hàng loạt tiết mục âm nhạc công phu, mang tầm vóc quốc tế. Trong hình, fan của DPR IAN, Soobin... hào hứng đón chờ sự xuất hiện của 2 nam ca sĩ. Họ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với những ca sĩ tài năng.

Fan xếp hàng dài, thích thú khi chuẩn bị được vào xem siêu nhạc hội hoành tráng. 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Lần đầu tiên các siêu sao hàng đầu thế giới với những nghệ sĩ Việt Nam cùng nhau cống hiến để dành tặng khán giả Việt chương trình âm nhạc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần yêu nước, cùng nhau dựng xây, phát triển vì một Việt Nam hùng cường.

Nhiều người hâm mộ mang theo khăn, quạt... có in lá cá đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu nước mãnh liệt. Với 8Wonder, khán giả ngoài được thưởng thức những tiết mục âm nhạc hoành tráng còn trải nghiệm không khí siêu lễ hội, nơi tôn vinh giá trị truyền thống được gìn giữ suốt bao đời qua của người dân Việt Nam. Yếu tố truyền thống và hiện đại sẽ được gắn kết một cách khéo léo, tinh tế để tạo nên những tiết mục âm nhạc chỉn chu, chưa từng có trên sân khấu 8Wonder.

Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện bày tỏ niềm háo hức trước các tiết mục âm nhạc của 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. Những “cỗ máy tạo hit” của quốc tế và Việt Nam mang tới khán giả loạt ca khúc đã đạt hàng tỷ lượt nghe nhưng với diện mạo mới mẻ, thú vị, hấp dẫn. Đây là món quà 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder dành tặng khán giả. BTC luôn nỗ lực đổi mới để mang tới khán giả Việt trải nghiệm sáng tạo.

Bắt đầu từ 16h, trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần "đu" concert của hàng chục nghìn người hâm mộ. Trong nỗ lực đó, 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder giới thiệu dự án Wonder Sound Lab, nơi nghệ thuật sáng tạo được thăng hoa.

Khán giả "đội mưa" chờ xem siêu nhạc hội. J Balvin và tlinh sẽ là những nghệ sĩ đầu tiên kết hợp trong dự án Wonder Sound Lab. Thông qua Wonder Sound Lab, BTC 8Wonder nỗ lực vì một sứ mệnh phát triển âm nhạc Việt nói riêng và nghệ thuật Việt nói chung. Qua đây, các nghệ sĩ Việt có cơ hội hợp tác với siêu sao quốc tế để tạo nên sản phẩm âm nhạc hấp dẫn, sáng tạo đồng thời học hỏi, tìm tòi những giá trị mới.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder có giá vé từ 600.000 đồng tới 10 triệu đồng với rất nhiều ưu đãi. Giá vé đa dạng, hợp lý giúp tất cả đối tượng khán giả, ngay cả học sinh, sinh viên cũng có thể tới để trải nghiệm một siêu nhạc hội với hệ thống âm thanh, ánh sáng, chất lượng âm nhạc quy mô quốc tế.

Sự kiện thu hút 50.000 khán giả, tiếp nối thành công của hàng loạt "concert quốc gia" diễn ra ở Hà Nội suốt những ngày qua. 8Wonder bằng sự đầu tư âm nhạc, sân khấu công phu... đã tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc khi dịp lễ trọng đại đang ngày càng đến gần.

Sân khấu hoành tráng của 8Wonder. Sân khấu 8Wonder được thiết kế ấn tượng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn hình LED 2.000 m². Sự đầu tư này của BTC mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho khán giả.

Với 8Wonder, hơn 50.000 khán giả được thăng hoa với âm nhạc đỉnh cao. Không chỉ là những tiết mục hoành tráng, công phu, khán giả còn được hòa chung tinh thần yêu nước, sống trong bầu không khí hào hức, biết ơn.

Sự lôi cuốn của thanh âm

