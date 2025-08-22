Fan Việt vây kín DPR IAN ở sân bay Nội Bài

Trưa 22/8, DPR IAN chính thức trở lại Hà Nội. Từ sáng sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chờ đợi nam ca sĩ sinh năm 1990. Khi DPR IAN xuất hiện, hàng trăm người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc. Vào 23/8, DPR IAN cùng hàng loạt tên tuổi hàng đầu Việt Nam lẫn thế giới biểu diễn trong sự kiện 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonde r diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là siêu nhạc hội hoành tráng do tập đoàn Vingroup tổ chức.

Người hâm mộ mang theo quà tặng, những món ăn nổi tiếng của Việt Nam để dành tặng DPR IAN trong lần thứ 2 anh tới Hà Nội. Trước đó, vào 21/6, khi biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, DPR IAN đã khuấy động hàng chục nghìn khán giả với những màn trình diễn hấp dẫn, quyến rũ và táo bạo. Sau đó, các clip ghi lại tiết mục biểu diễn của anh tạo cơn sốt khắp mạng xã hội.

DPR IAN được đám đông người hâm mộ vây kín khi xuất hiện ở sân bay Nội Bài. Ngoài DPR IAN, 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder còn có sự tham gia của chủ nhân những bản hit đạt hàng tỷ lượt nghe như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, cùng các ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam là Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu. BTC đưa ra mức giá hợp lý, chỉ từ 600.000 đồng với mục tiêu hướng tới khán giả, để bất cứ ai cũng có thể được hòa mình vào một siêu nhạc hội công phu, nơi âm nhạc đỉnh cao thăng hoa.

Trước khi rời khỏi sân bay, DPR IAN nán lại vài phút để tương tác, tạm biệt người hâm mộ Việt. Sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn tại 8Wonder. Lần trở lại Việt Nam này, DPR IAN hứa hẹn mang tới những tiết mục mới mẻ, có dấu ấn, cá tính riêng biệt.

Khán giả Việt đang mong đợi các bản hit đình đám như Don’t Go Insane, So Beautiful, Nerves, No Blueberries, Dope Lovers… sẽ một lần nữa được vang lên trên sân khấu Hà Nội và khiến hàng chục nghìn khán giả của 8Wonder bùng nổ, hòa chung một bầu không khí.

DPR IAN thích thú với chiếc nón lá có thiết kế độc đáo, cá tính do người hâm mộ Việt tặng anh tại sân bay. 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder sẽ không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc giải trí mà còn nâng cao trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật cho khán giả bằng sự kết nối hài hòa, tinh tế và mới mẻ giữa âm nhạc quốc tế với Việt Nam, giữa truyền thống và hiện đại.

Người hâm mộ phấn khích khi được gặp DPR IAN. Suốt những ngày qua, họ đã háo hức được thưởng thức sân khấu của nam ca sĩ này nói riêng và các nghệ sĩ của 8Wonder nói chung. 8Wonder với danh sách nghệ sĩ đình đám thế giới là tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý của công chúng yêu nhạc suốt những ngày qua. Để bù đắp tình yêu của khán giả, 8Wonder nỗ lực đưa đến một siêu nhạc hội chuyên nghiệp, công phu hứa hẹn trọn vẹn về cả cảm xúc lẫn yếu tố nghe, nhìn.

Đám đông khán giả vẫy chào DPR IAN ngay cả khi anh lên xe rời đi. Với không chỉ danh sách nghệ sĩ tầm cỡ mà cả sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức concert quy mô, 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder hứa hẹn tạo nên dấu ấn khó quên cho khán giả. Chưa kể, BTC còn phát triển dự án Wonder Sound Lab - một sân chơi nghệ thuật với những hoạt động tương tác sáng tạo. Tại đây, ông hoàng nhạc Latin J Balvin và tlinh sẽ lần đầu hợp tác, mang tới màn trình diễn hấp dẫn chưa từng có.

