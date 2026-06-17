Những khoản trợ cấp nào tăng theo lương từ ngày 1/7?

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo hàng loạt khoản trợ cấp dành cho người lao động tăng theo.

Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7 mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên là 2,53 triệu đồng/tháng.



5 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở

Mức lương cơ sở là căn cứ tính nhiều chế độ, trợ cấp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, ít nhất 5 khoản trợ cấp sau sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Từ ngày 1/7, nhiều khoản trợ cấp dành cho người lao động tăng theo mức lương cơ sở. Ảnh minh họa.

Một là mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Người lao động nghỉ dưỡng sức sau thời gian điều trị ốm đau được hưởng 30% mức tham chiếu cho mỗi ngày nghỉ. Hiện mức tham chiếu vẫn được xác định bằng lương cơ sở, do đó từ 1/7, mức hưởng sẽ tăng lên 759.000 đồng/ngày.

Hai là trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Khoản trợ cấp này bằng 2 lần mức tham chiếu. Với mức lương cơ sở mới, người lao động sẽ được nhận 5,06 triệu đồng cho mỗi con.

Ba là trợ cấp dưỡng sức sau thai sản. Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi có thể nghỉ dưỡng sức từ 5-10 ngày. Mức hưởng mỗi ngày bằng 30% mức tham chiếu, tương ứng 759.000 đồng/ngày từ 1/7.

Bốn là trợ cấp mai táng đối với người tham gia BHXH hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi qua đời. Mức trợ cấp bằng 10 lần mức tham chiếu, tăng lên 25,3 triệu đồng.

Năm là trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người lao động qua đời. Mỗi thân nhân được hưởng 50% mức tham chiếu, tương đương 1,265 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức hưởng bằng 70% mức tham chiếu, tức 1,771 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ các chế độ BHXH, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cũng được hưởng lợi từ việc tăng lương cơ sở.

Nhiều khoản trợ cấp trong chế độ này được tính dựa trên lương cơ sở, như trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp phục vụ, trợ cấp dưỡng sức sau điều trị… Vì vậy, từ ngày 1/7, các khoản chi trả này cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới.

Nguồn kinh phí điều chỉnh lương lấy từ đâu?

Nghị định 161/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7.

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các địa phương cũng được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, các địa phương được sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang; sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Theo nghị định, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…