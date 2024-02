Những giáo sư đại học trẻ nhất trong lịch sử

Sở hữu khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội, những người này học vượt và trở thành giáo sư ở độ tuổi đáng ra chỉ mới vào đại học.

Ở tuổi 18, 19, khi bạn bè cùng trang lứa chỉ mới bước vào đại học và làm quen với chương trình mới, những người này đã trả thành giáo sư ở những cơ sở giáo dục danh tiếng.

1. Alia Sabur

Alia Sabur (sinh năm 1989) là người đang nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới khi trở thành giáo sư đại học ở tuổi 18, cụ thể là 18 tuổi 11 tháng và 28 ngày.

Alia Sabur được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận là giáo sư trẻ nhất. Ảnh: Guinness World Records.

Năm 2008, Sabur được bổ nhiệm giáo sư tại khoa Tổng hợp Công nghệ Nâng cao của Đại học Konkuk (Hàn Quốc). Trước đó, cô tốt nghiệp đại học khi chỉ mới 14 tuổi, theo New York Post.

Giống như những đứa trẻ tốt nghiệp đại học sớm, Sabur đã bộc lộ thiên bẩm khi còn rất nhỏ. 8 tháng tuổi, cô đã biết đọc chữ, 10 tuổi bắt đầu lên đại học. Đến năm 17 tuổi, cô chính thức lấy bằng thạc sĩ về Khoa học và Kỹ thuật vật liệu.

Ngoài thành tích học tập ấn tượng, Alia Sabur còn có đai đen taekwondo và biết chơi kèn clarinet. Cô cũng từng biểu diễn cho dàn nhạc giao hưởng thanh niên New York với vai trò là nghệ sĩ kèn clarinet.

Sau khi dạy ở Đại học Konkuk một năm, Sabur nghỉ việc và trở thành một luật sư về sở hữu trí tuệ. Trong một phỏng vấn năm 2015, nữ giáo sư cho biết cô đang làm việc cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

2. Colin Maclaurin

Trước khi Alia Sabur phá kỷ lục vào năm 2008, Colin Maclaurin (1698-1746) là người giữ kỷ lục giáo sư trẻ nhất trong 291 năm.

Colin Maclaurin nắm giữ kỷ lục giáo sư trẻ nhất trong gần 300 năm. Ảnh: Britannica.

Khi trở thành giáo sư toán học tại Marischal College (thuộc Đại học Aberdeen, Scotland) vào năm 1717, ông Maclaurin mới chỉ 19 tuổi.

Trước khi trở thành giáo sư đại học, ông Maclaurin từng theo học tại Đại học Glasgow (Scotland) khi mới 11 tuổi. Ở giảng đường đại học, ông học tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, logic, triết học đạo đức, triết học khoa học và toán học.

Hai năm sau khi trở thành giáo sư, Colin Maclaurin kết bạn với Isaac Newton. Chính Newton là người đề nghị Maclaurin trở thành giáo sư toán học tại Đại học Edinburgh (Scotland).

Trong suốt cuộc đời mình, ông Maclaurin đã có nhiều đóng góp cho nền toán học và những đóng góp đó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

3. Erik Demaine

Erik Demaine (1981) là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khi mới 20 tuổi, theo MIT News.

Erik Demaine làm giáo sư của MIT khi mới 20 tuổi. Ảnh: MIT News.

Trong một phỏng vấn với tờ báo của trường, Demaine cho biết anh đã tự đăng ký vào Đại học Dalhousie (Canada) khi mới 12 tuổi dù không có điểm số hay thành tích học tập do được cha mẹ cho học tại nhà.

Nhờ tố chất thiên tài, Demaine chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình đại học.

Sau khi lấy bằng cử nhân, anh tiếp tục lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Waterloo (Canada) rồi đến MIT dạy học.

Đến năm 2001, khi mới 20 tuổi, Demaine chính thức trở thành giáo sư tại MIT.

Đến nay, anh vẫn giữ danh hiệu giáo sư trẻ nhất của viện nghiên cứu danh tiếng bậc nhất thế giới.

4. Charles Homer Haskins

Charles Homer Haskins (1870-1937) trở thành giáo sư Đại học Wisconsin (Mỹ) khi mới 22 tuổi.

Ông Haskins từng là giảng viên ở Đại học John Hopkins trước khi trở thành giáo sư ở Đại học Wiconsin. Ảnh: Johns Hopkins University.

Theo American Historical Association, ông Haskins học tiến sĩ tại Đại học John Hopkins và bắt đầu làm giảng viên khi mới 19 tuổi. Đến năm 20 tuổi, sau khi lấy bằng tiến sĩ, ông được mời giảng dạy tại Đại học Wisconsin.

2 năm sau, ở tuổi 22, ông chính thức trở thành giáo sư toàn thời gian ở Wisconsin. Đến năm 1902, ông Haskins đến Đại học Harvard làm việc cho đến năm 1931 - chỉ vài năm trước khi ông qua đời.

Giáo sư Charles Homer Haskins nổi tiếng với những công trình nghiên cứu trong lĩnh vực lịch sử thời trung cổ. Các tác phẩm ông đã xuất bản bao gồm Normans in European History (xuất bản năm 1915), Norman Institutions (xuất bản năm 1918), The Rise of Universities (xuất bản năm 1923), The Renaissance of the Twelfth Century (xuất bản năm 1927)...

5. Terence Tao

Terence Tao (1975) là cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực toán học từ khi còn rất nhỏ. Ông bộc lộ khả năng học toán phi thường và có thể vào đại học, làm toán cao cấp khi mới 9 tuổi.

Giáo sư Tao vẫn luôn được biết đến là một thiên tài toán học. Ảnh: UCLA Newsroom.

9 tuổi vào đại học, 14 tuổi tham gia Viện Khoa học Nghiên cứu, đến năm 16 tuổi, ông lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Flinders (Australia).

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 1992, Tao giành học bổng Fulbright để nghiên cứu toán học tại Đại học Princeton (Mỹ).

4 năm sau, khi mới 21 tuổi, Terence Tao nhận bằng tiến sĩ và ngay cuối năm đó bắt đầu giảng dạy tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ), hay còn gọi là UCLA .

3 năm sau, khi 24 tuổi, ông chính thức được thăng chức giáo sư và trở thành giáo sư trẻ nhất trong lịch sử UCLA.

Hiện, giáo sư Tao vẫn đang dạy toán ở UCLA, đồng thời nghiên cứu thông qua hợp tác với các nhà toán học khác. Công trình nghiên cứu của ông vẫn luôn nhận được sự chú ý từ những người quan tâm toán học.