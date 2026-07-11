Những đụn rơm vàng và cuộc nổi loạn của màu sắc

Bằng việc từ bỏ tông màu tự nhiên và sử dụng các mảng màu phẳng, Gauguin biến "Những đụn rơm vàng" thành tuyên ngôn cho phong cách hội họa mới.

Bức tranh Những đụn rơm vàng (Les Meules Jaunes) được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1889. Ảnh: wikiart.

Nổi bật bởi bảng màu rực rỡ, bức Những đụn rơm vàng (Les Meules jaunes) cho phép người xem hiểu được một trong những cứ liệu quan trọng về phong cách của Gauguin mà ông đã phát triển từ thời ở Pont-Aven: từ bỏ tông màu cục bộ và sử dụng các mảng màu phẳng.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác cũng đi qua thời kỳ của trường phái Ấn tượng, trong suốt cuộc đời nghệ sĩ, Gauguin luôn lưu tâm đến màu sắc.

Nhưng thay vì sử dụng những nét cọ nhịp nhàng giống những người đó, ông ưa dùng những mảng màu phẳng lớn.

Mỗi màu phát huy nhiệm vụ dựa theo độ tương phản giữa nó với các màu xung quanh, đồng thời, nó cũng có các thuộc tính quang học riêng.

Với màu hồng và màu xanh lá cây ở tiền cảnh: từng dải màu đủ rộng để màu hồng nổi lên trong khi màu xanh lá lui xuống làm nền, nhưng cũng nhờ vào độ tương phản và đặc biệt là tính bổ túc của hai màu này mà họa sĩ tạo ra được một bầu không khí ấm áp và vui vẻ, khá gần với bảng màu của Van Gogh, người bạn mà ông vừa làm việc cùng ở Arles.

Hiệu ứng màu sắc này thậm chí còn khuyến khích họa sĩ thêm rời xa thực tế và từ bỏ tông màu cục bộ, tức tông màu tự nhiên.

Chẳng hạn, ngay cả lúc hoàng hôn ta cũng không thể nhìn thấy một con đường màu hồng như vậy.

Nhưng để đối trọng với hiệu ứng này, Gauguin sử dụng sự hài hòa tổng thể được tạo ra từ những nét cọ nhỏ màu xanh lá và màu hồng trên những đụn rơm, cũng như Cézanne, nghệ sĩ mà ông ngưỡng mộ và sở hữu vài tác phẩm của ông ta.