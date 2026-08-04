Kẻ đâm nhà văn Salman Rushdie đối mặt án chung thân

Hadi Matar, người đâm nhà văn Salman Rushdie và khiến ông mù một mắt vào năm 2022, vừa bị tòa án liên bang Mỹ kết tội khủng bố.

Hadi Matar, 28 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và thực hiện hành vi khủng bố xuyên biên giới.

Ngày 29/7, New York Times đưa tin bồi thẩm đoàn liên bang tại Buffalo (bang New York, Mỹ) tuyên án Hadi Matar, 28 tuổi, phạm các tội danh hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và thực hiện hành vi khủng bố xuyên biên giới.

Trước đó, Matar đã bị kết án 25 năm tù vì tội mưu sát Salman Rushdie trong vụ tấn công xảy ra năm 2022. Với bản án mới, anh có thể phải ngồi tù chung thân. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Theo Guardian, vụ tấn công xảy ra ngày 12/8/2022, khi Rushdie chuẩn bị phát biểu về các nhà văn hải ngoại tại Viện Chautauqua ở bang New York. Matar lao lên sân khấu, đâm nhà văn nhiều nhát vào bụng, tay và mắt.

Salman Rushdie là nhà văn Anh gốc Ấn, tác giả tiểu thuyết đoạt giải Booker 1981 - Những đứa con của nửa đêm.

Rushdie sống sót nhưng bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng và mất hoàn toàn thị lực mắt phải. Ông kể khi làm chứng trước tòa: "Tôi nhận ra mình đang nằm trong một vũng máu rất lớn. Cảm giác về thời gian lúc đó rất mơ hồ. Tôi đau ở mắt và bàn tay, rồi chợt nghĩ rất rõ ràng rằng mình sắp chết".

Tờ Al Jazeera dẫn lời các công tố viên rằng Matar hành động nhằm thực hiện fatwa - sắc lệnh tôn giáo do lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini ban hành năm 1989. Sắc lệnh nhắm vào Rushdie do ông đã xuất bản tiểu thuyết The Satanic Verses (Tạm dịch: Những vần thơ của quỷ Satan), tác phẩm bị nhiều người Hồi giáo coi là báng bổ.

Sau vụ tấn công, Rushdie xuất bản hồi ký Knife: Meditations After an Attempted Murder (tạm dịch: Dao: Suy ngẫm sau một vụ mưu sát bất thành), ghi lại trải nghiệm cận kề cái chết và hành trình hồi phục. Ông cũng cho biết từng lo ngại sẽ không thể tiếp tục sáng tác tiểu thuyết vì những sang chấn sau vụ ám sát hụt.