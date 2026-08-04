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Bộ Y tế khuyến khích trẻ đọc sách, vận động, giảm tiếp xúc màn hình

  • Thứ ba, 4/8/2026 14:25 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Trong cẩm nang mới ban hành, Bộ Y tế khuyến nghị cha mẹ hạn chế thời gian trẻ 3-5 tuổi tiếp xúc màn hình, thay bằng hoạt động nghe đọc sách, kể chuyện và tương tác trực tiếp.

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Cẩm nang của Bộ Y tế khuyến nghị chỉ nên cho trẻ từ 3-5 tuổi tiếp xúc với màn hình không quá 60 phút/ngày, để trẻ giải trí bằng việc đọc sách, kể chuyện và tăng cường các hoạt động ngoài trời.

Tháng 7, Bộ Y tế ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, trong đó khuyến nghị cha mẹ tăng cường các hoạt động đọc sách, kể chuyện và tương tác trực tiếp để thay thế thời gian trẻ nhỏ sử dụng thiết bị điện tử.

Theo cẩm nang, với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, thời gian giải trí bằng màn hình không nên quá một giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt. Thay vào đó, phụ huynh được khuyến khích cho trẻ nghe đọc sách, kể chuyện, tương tác với cha mẹ hoặc người chăm sóc, đồng thời tăng cường các hoạt động ngoài trời.

Bộ Y tế cũng lưu ý không nên để trẻ ngồi hoặc nằm yên trong thời gian dài, như ngồi xe nôi hay ghế cố định. Trẻ ở độ tuổi này cần vận động ít nhất 180 phút/ngày, với nhiều hình thức khác nhau diễn ra xuyên suốt trong ngày. Trong đó, tối thiểu 60 phút nên là các hoạt động có cường độ vừa hoặc mạnh.

Những hoạt động được khuyến nghị gồm chơi đồ chơi, chơi trò chơi vận động, đi bộ, bơi, ném bắt bóng, nhảy dây, nhảy hoặc đạp xe ba bánh.

Theo Bộ Y tế, cẩm nang được xây dựng trong bối cảnh lối sống ít vận động ngày càng phổ biến. Số liệu năm 2021 cho thấy gần 1/4 người trưởng thành tại Việt Nam chưa đạt mức hoạt động thể lực khuyến nghị, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, béo phì và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Cẩm nang là tài liệu hướng dẫn dành cho người dân, đồng thời được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhân viên y tế cơ sở, y tế tại cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông và hướng dẫn rèn luyện sức khỏe.

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Trân trọng.

Đức An

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