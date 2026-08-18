Những biến thể của đội hình Avengers trong vũ trụ Marvel

Bên cạnh những cái tên như Captain America, Iron Man, Thor… lịch sử Marvel Comics đã ghi nhận nhiều đội hình Avengers với các thành viên khác nhau.

Đội hình Avengers mới ra mắt năm 2026 với Spider-Man, Wolverine, Captain Marvel, Daredevil, Luke Cage và một nhân vật chưa được tiết lộ. Ảnh: CBR.

Trong lịch sử Marvel Comics, Avengers hiếm khi giữ nguyên một đội hình. Mỗi cuộc khủng hoảng lớn lại kéo theo sự thay đổi về thành viên, lãnh đạo và cả cách đội ngũ này hoạt động.

Ở tập New Avengers #1 (ra mắt năm 2005), sau khi Scarlet Witch khiến Avengers tan rã, Captain America thành lập đội hình siêu anh hùng mới, quy tụ Luke Cage, Spider-Man, Spider-Woman. Sau đó có Wolverine, Ronin và Sentry. Đáng chú ý, Spider-Woman trong giai đoạn này thực chất là một Skrull giả dạng, đặt nền cho những biến cố Secret Invasion.

Đến Civil War #1-7 (2007), Avengers bị chia đôi bởi tranh cãi về Superhuman Registration Act. Iron Man dẫn đầu Mighty Avengers, ủng hộ sự kiểm soát của chính phủ, trong khi Captain America và các đồng minh hoạt động với tư cách Secret Avengers, phản đối đạo luật.

Dẫu vậy, không phải lúc nào Avengers cũng đại diện cho công lý. Một biến thể cực đoan xuất hiện trong phần Avengers & X-Men: Axis (2014). Nguồn cơn bắt đầu từ việc phép thuật của Scarlet Witch và Doctor Doom đảo ngược trục đạo đức của nhiều siêu anh hùng. Captain America mới, Sam Wilson, cùng những Avengers khác đã quyết định tự tay hành quyết Red Skull. Điều này khiến nhóm Avengers thành những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.

Còn tại sự kiện One World Under Doom, Avengers rơi vào một nghịch lý lớn khi Doctor Doom vươn lên trở thành người cai trị thế giới và giải quyết triệt để những thảm họa mà các anh hùng từng thất bại. Tuy nhiên, nhận thức được hòa bình của Doom có phần độc tài, Avengers buộc phải tập hợp lực lượng nhằm lật đổ hắn. Khi này, Avengers bổ sung thêm Storm như một tiếng nói cho tập thể X-men. Cùng lúc đó, Kristoff Vernard, tay sai của Doom, thành lập nhóm Superior Avengers nhằm biến danh xưng “Anh hùng mạnh nhất Trái Đất” thành công cụ thực thi quyền lực cho kẻ phản diện chính (One World Under Doom #1–9; Superior Avengers #1).

Một hướng đi khác là Avengers Academy, được hình thành sau thời kỳ Dark Reign. Ở phần Avengers Academy #1 (2010), Hank Pym cùng các Avengers kỳ cựu bắt đầu huấn luyện những thiếu niên có sức mạnh nguy hiểm hoặc dấu hiệu dễ bị biến thành phản diện. Hazmat, Mettle, Reptil, Finesse và X-23 nằm trong số những học viên nổi bật. Thay vì đơn thuần chiến đấu, đội hình này đặt trọng tâm vào việc đào tạo thế hệ Avengers tiếp theo.

Marvel cũng từng thử nghiệm những đội hình mang màu sắc bất thường hơn, chẳng hạn Great Lakes Avengers, một nhóm siêu anh hùng hoạt động tại Wisconsin với nhiều thành viên có năng lực kỳ quặc, hay A-Force, đội hình toàn nữ xuất hiện trong Secret Wars (2015), quy tụ She-Hulk, Captain Marvel, Medusa, Nico Minoru và Singularity.

Kể từ sự kiện Secret Wars, Marvel bước vào kỷ nguyên All-New, All-Different Marvel. Một trong những đội hình quan trọng nhất là All-New, All-Different Avengers, bao gồm Captain America, Iron Man, Thor, Vision cùng ba gương mặt trẻ Nova, Ms. Marvel Kamala Khan và Miles Morales/Spider-Man. Marvel mô tả đây là sự kết hợp giữa những biểu tượng Avengers thế hệ trước và một thế hệ anh hùng trẻ được trao cơ hội bước vào “giải đấu lớn”.

Đến tháng 11/2026, khi Avengers: Armageddon ra mắt, Marvel tiếp tục chuẩn bị một phiên bản mới với Spider-Man, Wolverine, Captain Marvel, Daredevil, Luke Cage và một nhân vật chưa được tiết lộ, trong series do cặp tác giả Chip Zdarsky và Marco Checchetto thực hiện.