Những cuốn sách được đề xuất trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần VII

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần VII đã đề xuất trao thưởng cho 60 tác phẩm thuộc 5 hạng mục.

I. Sách Chính trị, Kinh tế

Câu chuyện triết học

Tác giả: Will Durant. Người dịch: Hoàng Đức Long. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Câu chuyện triết học của Will Durant là tác phẩm kinh điển giới thiệu về những triết gia vĩ đại và hệ tư tưởng mà họ đề xướng. Cuốn sách không chỉ trình bày các khái niệm triết học phức tạp mà còn làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của những triết thuyết này đến xã hội, văn hóa và con người qua từng thời kỳ.





Chính bắc

Tác giả: Bill George. Người dịch: Võ Kiều Linh. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM. Đơn vị liên kết: Viện Quản lý PACE.

Cuốn sách giúp khám phá con đường trở thành nhà lãnh đạo thực sự bằng cách phát triển tính chân thật và giá trị cá nhân. Tác giả Bill George đưa ra những bài học từ kinh nghiệm cá nhân cũng như câu chuyện của các nhà lãnh đạo nổi tiếng toàn cầu.





Khởi nghiệp tinh gọn

Tác giả: Eric Ries. Người dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM. Đơn vị liên kết: Viện Quản lý PACE.

Cuốn sách mang tính cách mạng về phương pháp xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Tác giả tập trung vào việc thử nghiệm, học hỏi từ sai lầm và tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm.

Kinh tế học thời khó nhọc

Tác giả: Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo. Người dịch: Nguyễn Thị Kim Ngọc. Nhà xuất bản: Trẻ.

Kinh tế học thời khó nhọc mang đến cái nhìn sâu sắc về các vấn đề kinh tế toàn cầu, đặc biệt là cách giải quyết nghèo đói và bất bình đẳng. Cuốn sách tập trung vào phân tích các chính sách kinh tế và xã hội thông qua nghiên cứu thực nghiệm, dựa trên dữ liệu thực tế từ nhiều quốc gia.

Lịch sử triết học phương Tây (3 cuốn)

Tác giả: Bertrand Russell. Người dịch: Hồ Hồng Đăng. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Bộ sách chia thành 3 phần: triết học cổ đại, triết học trung cổ và triết học hiện đại. Mỗi phần khai thác sâu về những nhà tư tưởng tiêu biểu như Socrates, Augustine, Descartes, Kant và Nietzsche. Với văn phong sắc sảo và châm biếm, tác giả biến các khái niệm triết học trở nên thú vị hơn với người đọc.

Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tác giả: TS. Đào Xuân Khương. Nhà xuất bản: Công Thương. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà.

Cuốn sách tập trung lập kế hoạch kinh doanh toàn diện, từ phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng đến tối ưu hóa nguồn lực nội tại và phát triển sản phẩm. Với lối viết dễ hiểu và minh họa thực tế, tác giả không chỉ giúp người đọc nắm bắt các khái niệm quan trọng mà còn chỉ ra các bước thực tiễn để triển khai chiến lược thành công.

Nghệ thuật tư duy chiến lược

Tác giả: Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff. Người dịch: Kim Phúc. Nhà xuất bản: Lao động. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Alpha.

Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn cách ra quyết định trong các tình huống có sự tương tác với người khác, từ cạnh tranh kinh doanh đến đàm phán và thậm chí cả các quyết định cá nhân hàng ngày. Thông qua nhiều ví dụ minh họa cụ thể, tác giả chỉ ra rằng tư duy chiến lược không chỉ là dự đoán hành động của đối thủ.

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: TS. Lê Vũ Vân Anh. Nhà xuất bản: Tư pháp.

Sách là công trình nghiên cứu sâu sắc về các khía cạnh pháp lý liên quan đến sáng chế và quyền tiếp cận thuốc. Tác giả so sánh các chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong việc đảm bảo người dân tiếp cận thuốc một cách công bằng và hiệu quả.

Sứ đoàn Iwakura

Tác giả: Ian Nish (biên soạn). Người dịch: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyên Tâm. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam.

Cuốn sách cung cấp cái nhìn chi tiết về mục đích và hành trình của sứ đoàn ngoại giao do chính khách Iwakura Tomomi dẫn đầu năm 1871, đã thực hiện hành trình kéo dài gần hai năm qua các quốc gia phương Tây nhằm học hỏi về chính trị, kinh tế, văn hóa và công nghệ.

Sự trả thù của địa lý

Tác giả: Robert D.Kaplan. Người dịch: GS.TS Địa lý Đào Đình Bắc. Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam.

Tác phẩm phân tích mối quan hệ giữa địa lý và chính trị, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Nhà khoa học Robert D. Kaplan chỉ ra rằng các yếu tố tự nhiên như núi non, sông ngòi và khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến cách thức sống mà cả cách thức mà các quốc gia tương tác với nhau.

Thành phố sâu hơn

Tác giả: Joe Ravetz. Người biên dịch: Nguyễn Cường. Hiệu đính: Phạm Khánh Toàn. Nhà xuất bản: Xây dựng.

Tác giả mang đến cái nhìn sâu sắc về cách các thành phố hiện đại đang đối mặt với những thách thức phức tạp như biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và sự phân hóa xã hội. Việc phát triển đô thị không chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở hạ tầng mà cần đến một cách tiếp cận toàn diện.

Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (3 tập)

Tác giả: Hoàng Lại Giang. Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tác phẩm khắc họa chân dung một nhà chính trị tài ba, thể hiện triết lý lãnh đạo, tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của ông trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Qua các tập sách, tác giả cung cấp cái nhìn toàn diện về những đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong việc xây dựng nền tảng cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

II. Sách Khoa học xã hội và Nhân văn

Báo Tổ quốc và Diễn đàn trí thức (1954-1988)

Tác giả: Bùi Xuân Vinh. Nhà xuất bản: Tri thức.

Cuốn sách dựa trên 410 số báo Tổ Quốc xuất bản suốt 34 năm (từ 12/1954 đến 10/1988) với khoảng 20.920 trang in.

Qua các chương sách, tác giả Bùi Xuân Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một diễn đàn trí thức, nơi các nhà khoa học, chuyên gia có thể trao đổi ý tưởng, nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Các đế chế ngôn từ

Tác giả: Nicholas Ostler. Người dịch: Phạm Văn Lam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Bích Diệp. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam.

Cuốn sách là công trình sâu sắc và toàn diện về lịch sử các ngôn ngữ và ảnh hưởng của chúng đối với văn hóa và xã hội nhân loại. Cụ thể, tác giả nghiên cứu các ngôn ngữ và vai trò của chúng trong quá trình giao thoa văn hóa.

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (2 tập)

Tác giả: Nguyễn Đình Tư. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM.

Cuốn sách là tác phẩm nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Tác giả khắc họa chân dung của vùng đất này từ những ngày đầu người Việt đặt chân tới đến thời kỳ đô hộ của Pháp và sự phát triển vượt bậc trong giai đoạn đổi mới.

Hành trình thám hiểm Đông Dương

Tác giả: Francis Garnier. Dịch và chú giải: Nguyễn Minh. Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa Đông A.

Tác phẩm ghi lại những cuộc phiêu lưu và khám phá của tác giả tại khu vực Đông Dương vào giữa thế kỷ 19. Qua ngòi bút của mình, nhà thám hiểm Francis Garnier mô tả chi tiết các cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, các tập tục văn hóa đa dạng và con người nơi đây, tạo nên một bức tranh sinh động về Đông Dương.

Nghệ thuật An Nam

Tác giả: Louis Bezacier. Dịch và chú giải: Trang Thanh Hiền, Mai Yên Thi. Nhà xuất bản: Mỹ thuật. Đơn vị liên kết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Trường Phương.

Tác phẩm phân tích những đặc điểm nổi bật của nghệ thuật truyền thống Việt Nam và phản ánh sâu sắc tâm hồn và bản sắc văn hóa của người dân Việt Nam. Qua đó, tác giả làm nổi bật sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa An Nam.

Sư phạm khai phóng

Tác giả: Giản Tư Trung. Nhà xuất bản: Tri thức. Đơn vị liên kết: Viện Giáo dục IRED.

Cuốn sách vừa chia sẻ mô hình giáo dục của tác giả, vừa tổng hợp những phương pháp sư phạm từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ thế giới đến Việt Nam, từ triết lý đến chính sách, từ nguyên lý đến phương pháp. Từ đó, mỗi người có thể tự hình thành nên một phương pháp sư phạm hiệu quả hơn và nhân văn hơn cho riêng mình trong mọi bối cảnh giáo dục.

Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã (03 cuốn)

Tác giả: Edward Gibbon. Người dịch: Thanh Khê. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam.

Bộ sách kể câu chuyện về số phận của một trong những nền văn minh vĩ đại nhất thế giới, từ những thành tựu triết học, văn chương, tôn giáo, ngôn ngữ cho đến pháp luật, và dân tộc chí. Tác giả cũng đề cập tới các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ thảm khốc của La Mã bất chấp mọi thành tựu quân sự và văn minh nơi đây.

Sử Việt nhìn từ tài liệu nguồn

Tác giả: Trần Kinh Hòa (Chen Ching Ho). Tuyển dịch và biên soạn: Nguyễn Mạnh Sơn. Nhà xuất bản: Đà Nẵng.

Bằng việc sử dụng các tài liệu văn bản cổ, tư liệu lịch sử và các nguồn tư liệu khác, tác giả Trần Kinh Hòa đã xây dựng một bức tranh rõ nét về các sự kiện, nhân vật và giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Sự phân tích kỹ lưỡng và đa chiều của tác giả giúp người đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh xã hội, văn hóa và chính trị của từng thời kỳ.

Tìm dấu Vinh xưa

Tác giả: Phạm Xuân Cần. Nhà xuất bản: Nghệ An.

Tác phẩm nghiên cứu lịch sử và văn hóa độc đáo, khám phá những biến chuyển của thành phố Vinh trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần đã khắc họa một bức tranh sinh động về diện mạo đô thị, từ kiến trúc, đường phố đến các hoạt động văn hóa, xã hội của người dân Vinh trong bối cảnh lịch sử đặc biệt này.

III. Sách Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Apatit tự nhiên và tổng hợp ứng dụng trong xử lý môi trường

Tác giả: Đinh Thị Mai Thanh (chủ biên), Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trung Dũng, Mai Hương, Nguyễn Thị Huệ. Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Các tác giả đã trình bày về cấu trúc, tính chất hóa lý của apatit tự nhiên, cùng với các phương pháp tổng hợp để làm ra apatit nhân tạo, nhằm ứng dụng trong các quy trình xử lý ô nhiễm nước, không khí.

Bộ xương người nói với chúng ta điều gì?

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Nhà xuất bản: Khoa học xã hội.

Cuốn sách là tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực cổ nhân học, mang đến những hiểu biết sâu sắc về bộ xương con người và ý nghĩa của chúng trong việc nghiên cứu lịch sử phát triển của loài người. Tác giả trình bày tri thức khoa học với những câu chuyện giúp độc giả hiểu về các đặc điểm, sự biến đổi của bộ xương qua các thời kỳ.

Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa

Tác giả: PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ (chủ biên). Nhà xuất bản: Y học.

Cuốn sách bao gồm 286 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp trên nhiều lĩnh vực nội khoa. Tác phẩm cập nhật nhiều kiến thức mới, với kinh nghiệm quý báu trong công tác điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc lâm sàng dùng để tham khảo trong thực hành hàng ngày.

Dược thư quốc gia Việt Nam (2 tập)

Tác giả: Tập thể tác giả Hội đồng Dược thư Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam, Bộ Y tế. Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật.

Tác phẩm được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu nhằm cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho các bác sĩ, dược sĩ và những người làm trong ngành y tế. Cuốn sách mô tả chi tiết về công thức bào chế và cách sử dụng, phân tích tác dụng, chỉ định và tác dụng phụ của từng loại thuốc.

Đa dạng khu hệ chim Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Tác giả: Nguyễn Trần Vỹ (Chủ biên), Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Nghĩa Sơn. Nhà xuất bản: Nông nghiệp.

Tác phẩm cung cấp cái nhìn tổng quát về sự đa dạng loài chim, môi trường sống và hành vi của chúng trong khu vực Láng Sen. Qua những phân tích tỉ mỉ, cuốn sách không chỉ liệt kê và mô tả các loài chim đang sinh sống mà còn chỉ ra vai trò của chúng trong hệ sinh thái cũng như tác động của môi trường đến sự phát triển và bảo tồn loài.

Định hình mạng 6G trong tương lai

Tác giả: Emmanuel Bertin, Noel Crespi, Thomas Magedanz. Người dịch: Lê Tiến Hưng. Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, cuốn sách tập trung vào việc phân tích các yêu cầu và thách thức cần thiết để thiết kế và triển khai mạng 6G, bao gồm tốc độ truyền dữ liệu siêu cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối đồng thời hàng triệu thiết bị.

Kỹ thuật vẽ sơn dầu

Tác giả: Nguyễn Đình Đăng. Nhà xuất bản: Dân trí. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa Đông A.

Cuốn sách tập hợp 40 chuyên khảo của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng về kỹ thuật vẽ sơn dầu. Nội dung tác phẩm xoay quanh lịch sử sơn dầu từ khởi nguyên đến đương đại; chi tiết về từng loại vật liệu được dùng trong sơn dầu và tính chất của chúng; những quy tắc an toàn và bảo quản; phương pháp vẽ của nhiều trường phái và danh họa cổ điển...

Ngân hàng tốt nhất thế giới

Tác giả: Robin Speculand. Người dịch: Quang Minh, Pháp Trịnh. Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.

Tác phẩm kể về câu chuyện chuyển đổi số thần kỳ của ngân hàng DBS, được Harvard chọn lựa là top 10 chuyển đổi số thành công của thập kỷ vừa qua.

Ovate Pontic

Tác giả: Lại Thanh Minh (Chủ biên), Lê Văn Điềm, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Vạn Hội. Nhà xuất bản: Đại học Huế. Đơn vị liên kết: Lại Thanh Minh, Nha khoa Mekong.

Sobotta Atlas giải phẫu người

Tác giả: Sobotta.R.Putz. Hiệu đính: R.Pabst. Người dịch: Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải phẫu học, Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM. Nhà xuất bản: Dân trí. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa Đông A.

Cuốn sách trình bày đầy đủ các nội dung giải phẫu đại thể với hơn gần 2.000 hình ảnh chi tiết và chất lượng. Tác phẩm được xây dựng trên nền tảng tác phẩm của cố GS Johannes Sobotta.

Sự tiến hóa của tri thức

Tác giả: Jurgen Renn. Người dịch: Trần Trọng Hải Minh. Giới thiệu và hiệu đính: Nguyễn Xuân Xanh. Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Phan Lệ và Friends.

Bằng cách phân tích sự liên kết giữa tri thức, văn hóa và công nghệ, tác giả chỉ ra rằng tri thức không phải là một tiến trình đơn lẻ mà là một hệ thống phức hợp, liên tục phát triển thông qua sự tương tác giữa các cá nhân và xã hội.

Trạm y tế xã

Tác giả: GS.TS Đào Văn Dũng (chủ biên). Nhà xuất bản: Y học. Đơn vị liên kết: Công ty CP Bệnh viên đa khoa Năm Anh.

Cuốn sách đã chỉ ra vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và các nguồn lực của trạm y tế xã cho đến công tác quản lý chuyên môn và quản lý nhà nước đối với trạm y tế xã. Đặc biệt, tác giả đã chỉ ra vai trò của hệ thống y tế địa phương trong bối cảnh dịch bệnh bùng nổ.

Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao

Tác giả: Trịnh Xuân Thuận. Người dịch: Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ. Nhà xuất bản: Tri thức.

Đây là cẩm nang tuyệt vời dành cho những người đam mê thiên văn học và yêu thích việc khám phá vũ trụ. Với nội dung phong phú và dễ hiểu, cuốn sách mang đến những kiến thức cơ bản về các chòm sao, hành tinh, thiên hà và các hiện tượng thiên văn kỳ thú. Tác phẩm lồng ghép những câu chuyện thú vị về con người xoay quanh các vì sao.

Vật liệu nano silica

Tác giả: Nguyễn Đại Hải. Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Tác phẩm cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình tổng hợp, cấu trúc và đặc tính của nano silica, một vật liệu có kích thước siêu nhỏ với khả năng ứng dụng vượt trội trong các lĩnh vực như dược phẩm, y học và công nghệ sinh học.





























IV. Sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật

Bác Hana

Tác giả: Alena Mornstajnová. Người dịch: Bình Slavická. Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam.

Giáo dục Châu Âu

Bác Hana gồm hai khoảng thời gian: Phần đầu mô tả ảnh hưởng của dịch thương hàn đến cuộc sống nhiều người dân thành phố vào thập niên 1950, tập trung vào Mira mồi côi ở tuổi lên 9 và người thân duy nhất là bác Hana - một phụ nữ lập dị và yếu ớt. Phần hai quay ngược thời gian, kể về thời kỳ Holocaust khủng khiếp trong Thế chiến II khi người Do Thái bị đàn áp và đày đến các trại tập trung qua câu chuyện của Hana và người em gái tên Rosa.

Tác giả: Romain Gary. Người dịch: Cao Việt Dũng. Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty CP xuất bản Khác.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh Thế chiến II tại Ba Lan dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã. Tác phẩm phản ánh những trải nghiệm của Gary trong chiến tranh, gửi gắm những quan niệm nhân văn sâu sắc của ông. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé người Ba Lan tên Janek, sau khi chứng kiến những hành động tàn bạo của quân Đức, buộc phải trưởng thành trước tuổi khi gia nhập một nhóm du kích chiến đấu chống lại lực lượng Đức Quốc Xã.

Khoái khẩu và khát vọng

Tác giả: Erica J. Peters. Người dịch: Trịnh Ngọc Minh. Hiệu đính: Nguyễn Văn Sướng. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM.

Khoái khẩu và khát vọng - Hay là câu chuyện đồ ăn thức uống trong trường thiên thế kỷ 19 ở Việt Nam khám phá cách người Việt đã dùng đồ ăn và rượu để thiết lập quyền lực và vị thế xã hội trong trường thiên thế kỷ 19 đến thập niên 1920. Phần lớn sách kể về những con người bình thường (dân làng, phụ nữ chạy chợ, người vùng cao, người lính, thợ thủ công, bên cạnh đó có cả quan lại, doanh chủ, người của đông quyền trọng khác), chỉ ra cách họ đã viện đến các thực hành liên quan đến thực phẩm hòng cải thiện chỗ đứng của mình trong xã hội.

Lịch sử Hội sách Frankfurt

Tác giả: Peter Weidhaas. Người dịch: An Khánh. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam.

Cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam viết về lịch sử hội sách Frankfurt - Hội chợ sách quốc tế quy mô lớn nhất thế giới. Thông qua cuốn sách, độc giả không những được tìm hiểu về lịch sử 600 năm thăng trầm của hội sách Frankfurt mà còn là lịch sử châu Âu và sự phát triển văn minh xã hội từ thế kỷ 15 đến thời kỳ hiện đại.

Nghệ thuật Champa (Trung kỳ xưa) và quá trình diễn tiến

Tác giả: Philippe Stern. Người dịch: Ban biên dịch Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Hiệu chỉnh: Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Ngọc Chính. Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc.

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất là lời giới thiệu của Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Trưởng đại diện Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội; cùng đôi điều suy nghĩ về bản dịch cuốn sách của TS Ngô Thế Phong. Phần thứ hai là toàn văn bản dịch sang tiếng Việt nguyên tác L’Art du Champa (ancien Annam) et son évolution năm 1942 của Philippe Stern, bao gồm 64 bản ảnh.



Nguyễn Đình Chiểu toàn tập (2 tập)

Tác giả: Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương (chỉnh lý, chú thích và giới thiệu). Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm.

Công trình đem lại một cái nhìn tổng quan về văn nghiệp, đóng góp và vị trí quan trọng của Nguyễn Đình Chiểu trong văn hoá - văn học Việt Nam.

Nhóm tác giả tiến hành chỉnh lý khi cần thiết và ghi chú cụ thể, bổ sung chú thích rõ ràng và hợp lý,… nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát.

Người thầy

Tác giả: Nguyễn Chí Vịnh. Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kể về cuộc đời và con người thiếu tướng Đặng Trần Đức, cũng là người thầy của ông trong ngành tình báo. 500 trang sách khổ lớn bố cục thành 7 chương theo phong cách hiện đại, là truyện nhưng phi hư cấu, vừa giống thể tài hồi ức nhưng cũng mang phong cách tiểu thuyết chương hồi.

Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại

Tác giả: Nhóm biên tập Nhà xuất bản Mỹ thuật. Nhà xuất bản: Mỹ thuật.

290 trang sách song ngữ Việt - Anh giới thiệu tiểu sử và tác phẩm của 250 tác giả, thể hiện giá trị nghệ thuật nổi bật, đa dạng phong cách, bút pháp mới, ý tưởng rõ rệt về nhân sinh quan, đặc biệt là mang tính thời đại và đa chiều. Qua đây, sách lược khảo tiến trình tham gia hoạt động mỹ thuật của phụ nữ trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 ở nước ta.

Tại sao ta yêu?

Tác giả: Hiền Trang. Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Phan Lệ và Friends.

Cuốn sách tập hợp 16 bài viết của tác giả Hiền Trang về những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực: văn chương, hội họa, âm nhạc, điện ảnh… mà Hiền Trang yêu mến. Bằng tình cảm thuần khiết cùng lượng kiến thức phong phú, tác giả đưa bạn đọc du ngoạn cùng cô trên hành trình về với thế giới của riêng cô - thế giới của tình yêu và cái đẹp.

Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc

Tác giả: Nguyễn Trương Quý. Nhà xuất bản: Trẻ.

Thông qua sự hình thành của những bài hát ái quốc trong giai đoạn lịch sử đầy ắp các sự kiện lớn, du khảo Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc khắc họa một Hà Nội “tinh hoa” là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo của một tổ chức đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hội đoàn trí thức - Ban âm nhạc Tổng hội Sinh viên Đại học Đông Dương - với hạt nhân trung tâm là Lưu Hữu Phước cùng nhóm Hoàng Mai Lưu, một Hà Nội lầm than nơi những lời ca gai góc bi tráng của Văn Cao khởi lên cho một đoàn quân Việt Nam đi trong tưởng tượng, để rồi trở thành dự báo cho cuộc đấu tranh vũ trang chi phối lịch sử mà số phận đất nước đã nếm trải.

Tổng tập Nhà văn quân đội (5 tập)

Tập thể tác giả Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà xuất bản: Văn học. Đơn vị liên kết: Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm (5 tập) là bộ sách đồ sộ khoảng 3.000 trang in với 5 tập bao gồm kỉ yếu và tác phẩm của 366 nhà văn, nhà thơ, nhà lí luận phê bình, dịch giả tiêu biểu trong đội ngũ nhà văn chiến sĩ của cả nước các thế hệ.

Tuồng hát cải lương khảo và luận

Tác giả: Nguyễn Phúc An. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM.

Hai thập niên 1955 - 1975 được coi là thời hoàng kim của bộ môn cải lương tại miền Nam nhưng ta chỉ có một số rất ít bổn tuồng đã được in còn rải rác trong tay các nhà sưu tầm hoặc một vài bổn trong thư viện. Song bù lại, ta may mắn còn lại khá nhiều băng, dĩa đã được thu trong thời kỳ này để cho những ai quan tâm đến tuồng tích có thể ghi chép lại. Nguyễn Phúc An đã sưu tầm được 173 bổn tuồng và bài ca để giới thiệu trong cuốn sách này.

Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều

Tác giả: Nguyễn Cảnh Bình. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa Truyền thông Sống.

Tự truyện của Nguyễn Cảnh Bình kể về toàn bộ quá trình học tập, trưởng thành và phát triển, những thành công, thất bại trên đường đời, những mong muốn và kế hoạch tiếp theo của ông cho sự nghiệp và cuộc đời... Đặc biệt, ông nhấn mạnh giai đoạn có bước ngoặt, biến động lớn lao đối với ông: những năm 1986-1992, giai đoạn thay đổi tư duy 1996-1998, giai đoạn thành lập Alpha Books và quá trình làm sách, xuất bản, hoạt động xã hội từ 2004 đến nay.

V. Sách Thiếu nhi

Chuyện kể trước giờ đi ngủ (2 tập)

Tác giả: Gia Bảo. Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Trong Nông trại Hoa Đậu Biếc, Chú mèo Lọ Nghẹ cùng chị chủ về nghỉ Hè ở nông tại Hoa Đậu Biếc. Tại đây, mèo soái ca kết thân với mèo Cá Rô, khám phá khung cảnh thôn quê tươi đẹp, tiếp tục lập nên các chiến công mới. Trong đó, có một chiến công rất đặc biệt.

Trong Soái ca Mèo Mái Ngói, khi chị chủ đi học xa, Lọ Nghẹ cô đơn quá bèn kết bạn với cô Cam lao công, được cô vuốt ve và trò chuyện. Lọ Nghẹ còn đi xa hơn nữa, làm quen với các bạn trong Hội Mèo Mái Ngói, những chú mèo hoang không nhà cửa, bữa đói bữa no. Lòng yêu thương, luôn sẵn lòng chia sẻ của Lọ Nghẹ đã làm nên một kì tích.

Đại bàng tái sinh

Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà. Minh họa: Kim Duẩn. Nhà xuất bản: Hà Nội. Đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà.

Vì tin vào khả năng tái sinh của mình, Đại Bàng Trắng tự mãn, kiêu ngạo, coi thường tất thảy các loài khác, ngày ngày trêu đùa các con vật nhỏ, khiêu khích, tranh đua với các con vật khác như Báo Gấm, Cá Buồm… Đại Bàng Trắng rất yêu thích các cơn bão, thường trêu đùa cùng những cơn giông gió và sấm chớp. Nhưng rồi, Đại Bàng lại gặp nạn, bị thương ở chân và ở cánh, không thể bay được nữa. Sẻ Nâu và Rùa Núi đã dồn toàn lực đưa Đại Bàng vào một hang đá để chăm sóc. Hành trình rèn luyện đầy khó khăn gian khổ để quay lại bầu trời, Đại Bàng phải vật lộn với những đau đớn, vất vả khi tập luyện và ánh mắt chế nhạo, cười chê của các con vật khác.

Bay giữa mùa hoa

Tác giả: Chiều Xuân. Họa sĩ: Thanh Phan. Nhà xuất bản: Hà Nội. Đơn vị liên kết: Công ty CP Phát hành sách Lionbooks Việt Nam.

Cuốn sách tiếp theo của tủ sách Em yêu Việt Nam mình đưa độc giả khám phá 12 mùa hoa đặc trưng của Thủ đô tương ứng với 12 tháng trong năm qua lăng kính trẻ thơ. Chọn điểm nhìn từ trên cao xuống, với tạo hình nhân vật Ong và Én quen thuộc, Hà Nội hiện lên bắt đầu từ mùa xuân với tháng Giêng hoa đào, tháng Hai hoa ban, tháng Ba hoa bưởi… Cùng với đó, độc giả ngắm nhìn những con đường, những góc phố, những công trình biểu tượng của Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, hồ Tây, đường Phan Đình Phùng, góc khu tập thể cũ…

Factopia! 400 điều sửng sốt nơi Xứ Sự Thật

Tác giả: Kate Hale (viết lời), Andy Smith (minh họa). Người dịch: Hồng Trà. Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS.

Mỗi sự thật trình bày dưới dạng một đoạn trích trên trang, có hình minh họa hoặc ảnh đi kèm. Thay vì nhóm lại theo chủ đề, các sự kiện được kết nối theo những cách khác thường hơn: độc giả được khuyến khích lần theo dấu vết giữa các sự kiện theo đúng nghĩa đen, điều này có thể dẫn từ sự thật về một ngọn núi ở Peru có tên là Núi Cầu vồng đến sự thật về cầu vồng thực tế; sau đó từ cầu vồng là hình tròn như thế nào đến sự thật về những thứ khác là hình tròn.

Gia tài cho con (3 tập)

Tác giả: Mẹ Mít (Lê Thị Phương Lan). Nhà xuất bản: Dân trí. Đơn vị liên kết: Tác giả.

3 cuốn sách là chuỗi 365 mẩu chuyện đời thường nhưng chất chứa tình yêu thương dành cho con trẻ. Bộ sách truyền tải lượng kiến thức lớn thông qua cách trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình bằng các câu đố, trò chơi, nói chuyện hài hước, dí dỏm… ở các tình huống cụ thể, thiết thực, nhân văn… thậm chí là tranh luận một cách trí tuệ có chắt lọc .

Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ

Lời: Phạm Thị Kiều Ly. Minh họa: Tạ Huy Long. Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Tác phẩm tranh truyện bán hư cấu kể lại câu chuyện cuộc đời nhiều thăng trầm của giáo sĩ Đắc Lộ - Alexandre de Rhodes, một vị linh mục, người của Tòa thánh Vatican, đã tới Việt Nam từ thế kỉ 17 và có công rất lớn trong việc in cuốn từ điển đầu tiên của tiếng Việt (Từ điển Việt-Bồ-La) vào năm 1651.

Tuổi thần tiên (2 tập)

Tác giả: Mộc An. Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Trong thế giới của khu vườn của Nếu một ngày chúng tớ biến mất, có những chuyện thú vị gì giữa cô Ốc Sên ăn chay với bác Bồ Đề, bác Cá, anh Dế Nghệ Sĩ…? Vợ chồng cô Ốc Sên bị bắt cóc, Sọc Vàng, Sọc Xanh và bạn bè đã tìm cách giải cứu ra sao? Cuối cùng, vì sao gia đình Ốc Sên phải vác ngôi nhà trên lưng và ra đi?

Tiếp tục mạch truyện Nếu một ngày chúng tớ biến mất, Nhạc sĩ đường phố mang tới khát vọng yêu thương, gần gũi thiên nhiên, âm nhạc và chữa lành...

Vương quốc Ngộ Nghĩnh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa. Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Vương quốc Ngộ Nghĩnh là xứ sở chỉ toàn trẻ con. Các cư dân trong vương quốc tha hồ khám phá, tự do làm những điều mình thích và làm cả những việc mình ghét, sợ... Không cần đến bà tiên hay ông bụt giúp đỡ, chẳng bị người lớn rầy la, các cô bé, cậu bé tự sáng tạo nên thế giới thần tiên vui vẻ của chính mình. Mỗi cá tính đều được yêu quý trong xứ sở này. Mỗi cậu bé, cô bé đều là nhân vật đặc biệt theo cách rất riêng.

Xứ sở Miên Man

Tác giả: Jun Phạm. Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam.

Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Skybooks Việt Nam.

Cuốn sách kể về cuộc sống bình dị của ông Thảo và bé Mì Gói - đứa con gái nhỏ được ông nhận nuôi tại Tiệm cắt tóc Tân Kỳ. Mỗi ngày trôi qua, ông Thảo luôn mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, bị cuốn vào cuộc chiến với một con quái vật mang tên Cuối Tháng. Còn Mì Gói lúc nào cũng có hàng tá câu hỏi hoang đường về các nàng tiên và những bức vẽ về vùng đất “Minamun” do cô bé tự tạo ra. Sau cuộc cãi vã với ông Thảo, bé Mì Gói bị bắt đến Xứ sở miên man kỳ ảo và cuộc hành trình đi giải cứu Mì Gói đầy điều bất ngờ của ông Thảo và chú Tò he chính thức bắt đầu.

VI. Sách được bạn đọc yêu thích

Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tác giả: Luis Sepúlveda. Người dịch: Phương Huyên. Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Đây là câu chuyện cổ tích hiện đại về tình yêu thương, trách nhiệm và lòng dũng cảm. Cuốn sách kể về một chú mèo đen tên Zorba vô tình gặp phải một chú hải âu non khi mẹ của nó qua đời. Zorba đã hứa sẽ chăm sóc và dạy hải âu con biết bay, dù điều đó đi ngược lại bản năng tự nhiên của mèo.

Mùa hè không tên

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản: Trẻ.

Câu chuyện xoay quanh những tháng ngày hè của một nhóm trẻ em ở vùng quê, với những trò chơi dân gian và những trải nghiệm đầu đời đầy hồn nhiên. Qua từng trang sách, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ vẽ nên bức tranh bình dị của một mùa hè, mà còn khắc họa tình bạn, sự gắn bó và những rung động đầu tiên của tuổi mới lớn.

Người thầy

Tương tự trong hạng mục IV. Sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Tác giả: Rosie Nguyễn. Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Cuốn sách là những trang viết đầy cảm hứng dành cho những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc sống. Bằng lối viết chân thực, gần gũi, tác giả chia sẻ những trải nghiệm và bài học quý báu về việc theo đuổi đam mê, khai phá tiềm năng và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân.