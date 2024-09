Những cuốn sách đắt nhất thế giới, có giá hàng chục triệu USD

Thứ hai là cuốn Book of Mormon của Joseph Smith. Vào tháng 9/2017,Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô (LDS) đã trả 35 triệu USD để mua cuốn Book of Mormon từ Cộng đồng của Chúa Kitô, nơi sở hữu cuốn sách này từ năm 1903. “Chúng tôi coi Book of Mormon là một văn bản thiêng liêng giống như Kinh thánh”, Steven E. Snow, sử gia và người ghi chép của LDS nói. Ảnh: Salt Lake Tribune.