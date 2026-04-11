Những cú sốc rớt hạng có thể xảy ra mùa này

Rạng sáng 11/4, chiến thắng 4-0 của West Ham trước Wolves đẩy Tottenham xuống hạng thứ 18, vị trí sẽ phải rớt hạng khỏi Premier League vào cuối mùa.
Lần gần nhất Tottenham xuống hạng là vào cuối mùa giải 1976/77, khi họ đứng cuối bảng xếp hạng Football League First Division (tiền thân của Premier League).
Tại La Liga, Sevilla (phải) tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau nhiều năm sa sút liên tiếp, từ vị thế cạnh tranh top 4 xuống sát khu vực “cầm đèn đỏ”. Đội bóng xứ Andalusia chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất và xếp thứ 17, hơn nhóm rớt hạng 2 điểm.
Tại Serie A, Fiorentina cũng trải qua mùa giải đáng quên. CLB hiện đứng thứ 15 sau 31 vòng đấu, hơn nhóm rớt hạng 5 điểm. Tuy nhiên, nếu thi đấu kém ở 7 vòng còn lại, viễn cảnh rớt hạng là điều khó tránh khỏi với Fiorentina.
Ở Ligue 1, Nice hiện đứng thứ 15, chỉ thắng 7 trong 28 trận, hòa 6 và thua tới 15 lần. Đội vẫn còn nguyên nguy cơ rớt hạng khi phải chạm trán 3/4 đội trong top 4 ở phần còn lại của mùa giải. Những kết quả thất vọng có thể khiến Nice trả giá đắt.
Tại Bundesliga, Wolfsburg xếp áp chót bảng xếp hạng với 21 điểm sau 28 trận. Đội kém đối thủ xếp trên FC St. Pauli 4 điểm, trong bối cảnh giải còn 6 vòng nữa là khép lại. Kịch bản Wolfsburg rớt hạng là điều đáng buồn với CĐV của CLB giàu truyền thống này.
Ở giải VĐQG Ba Lan, Legia Warsaw sa sút thảm hại và đang có cùng điểm số với đội trong nhóm rớt hạng, chỉ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Việc một thế lực lớn của bóng đá Ba Lan lại ở gần khu vực xuống hạng là điều khó chấp nhận.
