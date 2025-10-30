Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những cú lội ngược dòng của Masan: Vượt hoài nghi để bứt phá

  • Thứ năm, 30/10/2025 08:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau những thương vụ thâu tóm đầy hoài nghi, giai đoạn thua lỗ và một số thử nghiệm chưa thành công, Masan vẫn bản lĩnh đối diện và kiên định mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp hiệu quả bền vững.

Lan Anh - Phan Nhật

