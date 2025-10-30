Kinh doanh
Những cú lội ngược dòng của Masan: Ngược dòng để bứt phá
Sau những thương vụ thâu tóm đầy hoài nghi, giai đoạn thua lỗ và một số thử nghiệm chưa thành công, Masan vẫn bản lĩnh đối diện và kiên định mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp hiệu quả bền vững.
Kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ từ cuối năm 2025, mô hình “Phân phối trực tiếp” giúp Masan Consumer chủ động hơn trong kênh bán hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.
WinCommerce, công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ thuộc Tập đoàn Masan, ghi nhận doanh thu quý III/2025 vượt mốc 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập.
Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm A80 cùng tinh thần văn hoá và khát vọng Việt, Masan Group đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm nhạc hội “V Fest Vietnam Today”.
