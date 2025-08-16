Những con số cho thấy dấu hỏi chờ đón MU của Amorim

MU đang bước vào mùa giải 2025/26 với nhiều thay đổi lớn. Tuy nhiên, hàng tiền vệ vẫn là một dấu hỏi lớn khi Amorim gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp.

Sau mùa giải tệ nhất trong nửa thế kỷ, không suất dự cúp châu Âu, bị cắt giảm nhân sự và viễn cảnh "thắt lưng buộc bụng" từng được chính chủ sở hữu cảnh báo, nhiều người đã nghĩ MU sẽ im ắng trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Từ đầu hè, MU mua sắm rầm rộ. Sân Old Trafford đón Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Cả 3 thương vụ gần chạm mốc 250 triệu euro mua sắm.

Ban lãnh đạo MU không tiếc tiền để đem về những bản hợp đồng đắt giá. Hiện tại, áp lực bắt đầu đổ dồn về phía HLV Ruben Amorim. Thực tế, dù mua nhiều, đội hình "Quỷ đỏ" vẫn còn không ít hạn chế.

Sự hòa nhập của các tân binh

44 bàn thắng là số bàn thắng thấp kỷ lục của MU tại một mùa giải ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, nếu các bàn thắng phản lưới nhà bị loại trừ, hàng công "Quỷ đỏ" mùa giải trước đã thi đấu dưới mức mong đợi (ít hơn 11,5 bàn) so với tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) lớn hơn bất kỳ đội nào khác ở nước Anh. Chỉ số xG không phạt đền (50,3) của MU cũng chỉ đứng thứ 12/20.

Những con số này đều phản ánh sự thiếu sắc bén trên diện rộng cũng như khả năng dứt điểm kém hiệu quả của các cầu thủ tấn công trong tay HLV Ruben Amorim. Đây cũng là những khía cạnh mà các bản hợp đồng mới như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều có thể tác động.

Cunha (21 bàn) và Mbeumo (22 bàn) sẽ mang đến mối đe dọa tấn công linh hoạt từ hai vị trí số 10 trong hệ thống 3-4-2-1 của MU. Ảnh: Opta.

Cunha (21 bàn) và Mbeumo (22 bàn) đều có số lần tham gia vào bàn thắng không phải phạt đền ở Ngoại hạng Anh mùa trước nhiều hơn gấp đôi so với Garnacho (8 bàn).

Không chỉ mang đến mối đe dọa tấn công linh hoạt từ hai vị trí số 10 trong hệ thống 3-4-2-1, bộ đôi này cũng sở hữu sự tinh tế khi có bóng hơn hẳn Garnacho và sẽ phù hợp hơn để hoạt động ở các khu vực đông đúc trên sân.

Về mặt lý thuyết, sự hiện diện của Cunha và Mbeumo sẽ hỗ trợ cấu trúc đội hình này, mang lại cho các hậu vệ cánh nhiều tầm quan trọng hơn, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tạo cơ hội ổn định hơn thông qua khu vực trung tâm.

Trong số các tiền đạo thi đấu hơn 900 phút ở Ngoại hạng Anh mùa trước, không ai có tỷ lệ thành công trong các pha tranh chấp thấp như Rasmus Hojlund (24,6%).

Trong khi đó, những gì Benjamin Sesko làm được, với chiều cao 1,96 m chính xác là những gì mà MU còn thiếu. Biểu đồ về tỷ lệ tranh chấp và chiến thắng không chiến của tiền đạo 22 tuổi là hoàn toàn vượt trội Hojlund và Joshua Zirkzee, thậm chí là ở mức cao so với mặt bằng chung của châu Âu.

Biểu đồ về tỷ lệ tranh chấp và chiến thắng không chiến của Sesko là hoàn toàn vượt trội Hojlund và Joshua Zirkzee, thậm chí là ở mức cao so với mặt bằng chung của châu Âu. Ảnh: The Athletic.

Mặc dù còn một số điểm chưa rõ về cách Sesko sẽ thích nghi, khả năng giữ bóng, không chiến tốt cùng với việc sẵn sàng lùi sâu liên kết với đồng đội cho thấy tiền đạo hoàn toàn phù hợp với lối chơi yêu cầu của HLV Ruben Amorim.

Dấu hỏi lớn giữa sân

Dựa theo những số liệu, có thể dễ dàng nhận thấy viễn cảnh về tam tấu mới của MU sẽ hoạt động trên sân. Mbeumo hoạt động ở cánh phải, Cunha từ cánh trái di chuyển cắt vào trong, và Sesko sẽ là tiền đạo cắm.

Với việc cả 3 cầu thủ này đều đã chứng minh khả năng ghi bàn ấn tượng ở mùa giải trước, người hâm mộ "Quỷ đỏ" có cơ sở để hy vọng vào một hàng công mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo Opta, HLV Ruben Amorim vẫn cần phải giải quyết một vấn đề lớn hơn: Bài toán khu vực trung tâm hàng tiền vệ.

Hiện tại, các lựa chọn ở giữa sân của MU là Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Casemiro và Manuel Ugarte, trong khi Toby Collyer đã ra đi theo dạng cho mượn. Mùa giải trước đã chứng minh rằng việc tìm một cặp đôi phù hợp trong số này có lẽ là điều không thể.

Phần lớn fan MU có lẽ sẽ muốn Mainoo trở thành một cầu thủ được ra sân thường xuyên. Cầu thủ 20 tuổi cũng được cho là phù hợp nhất trong trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, với sự điềm tĩnh khi có bóng và khả năng chống pressing.

Mặc dù vậy, vấn đề khác lại xảy ra. Nếu Cunha và Mbeumo ra sân trong vai trò của hai số 10, Amorim cần tìm một vị trí cho đội trưởng Bruno Fernandes.

Khu vực giữa sân của MU vẫn là một bài toán nan giải khi không có sự kết hợp nào mang đến sự cân bằng cho HLV Amorim. Ảnh: Opta.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiển nhiên đứng trên Mainoo trong hệ thống phân cấp và chính Amorim đã thể hiện sự miễn cưỡng khi dùng cả hai trong vai trò bộ đôi tiền vệ phòng ngự.

Điểm yếu rõ rệt nhất của bộ đôi tiền vệ trung tâm này là đều không thuyết phục từ góc độ phòng ngự cũng như không mạnh về thể chất.

Bruno Fernandes dẫn đầu về sáng tạo với 2,7 cơ hội và 21,1 đường chuyền hướng lên mỗi 90 phút. Nhưng ở tranh chấp và thu hồi bóng, tiền vệ này sở hữu tỷ lệ thắng chỉ 49,19% và khả năng thu hồi bóng là 6,4 lần.

Mainoo thiên về kỹ thuật và phối hợp trong phạm vi hẹp, nhưng phòng ngự chưa mạnh: tỷ lệ thắng tranh chấp chỉ 46,88%, thu hồi bóng trung bình 6,4 lần mỗi 90 phút.

Opta nhận định nhiều khả năng bộ đôi được Amorim cho khu vực giữa sân sẽ là Fernandes với một trong hai cầu thủ chuyên về đánh chặn là Casemiro hoặc Ugarte. Nhưng một lần nữa, không có cặp đôi nào là lý tưởng.

Ugarte dẫn đầu về tỷ lệ qua người thành công (64,29%) và áp sát nhanh, nhưng chuyền bóng hướng lên kém là điểm yếu. Cầu thủ người Uruguay thực hiện ít đường chuyền dài và tầm hoạt động khi giữ bóng hạn chế, khiến anh ít tham gia vào khâu phát động tấn công.

Trong khi đó, ở MU, Casemiro vẫn là tiền vệ phòng ngự số một về tranh chấp: 8,5 pha thắng mỗi 90 phút và tỷ lệ thắng 62,2% - cao nhất trong nhóm.

Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác khiến cựu cầu thủ Real đang ở giai đoạn xuống dốc thể lực, khó duy trì áp lực trong lối chơi pressing tầm cao.

Tìm kiếm sự cân bằng phù hợp ở hàng tiền vệ sẽ là một vấn đề lớn đối với Amorim. Opta thậm chí còn cho rằng đây có thể là trở ngại lớn nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong việc đánh thức "một người khổng lồ đang ngủ say" như MU.