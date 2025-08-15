Tổng thống Mỹ muốn mua cổ phần Intel

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang đàm phán mua cổ phần tại Intel để hỗ trợ dự án nhà máy chip ở Ohio nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, rời Nhà Trắng vào ngày 11/8, sau một cuộc họp. Ảnh: Alex Wroblewski/Bloomberg.

Theo một số nguồn tin giấu tên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán với tập đoàn Intel về việc mua lại cổ phần trong công ty sản xuất chip này. Mục đích của động thái này là nhằm hỗ trợ kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chip khổng lồ của Intel tại bang Ohio.

Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi sa thải Giám đốc Điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, với lý do lo ngại về mối quan hệ trước đây của ông này với Trung Quốc.

Cuộc thảo luận này bắt nguồn từ một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tan, hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa chắc sẽ đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Dù quy mô cổ phần chính phủ có thể nắm giữ chưa được xác định, nhưng theo kế hoạch, chính phủ Mỹ sẽ dùng ngân sách để mua lại số cổ phần này.

Sau khi thông tin được tiết lộ, cổ phiếu của Intel đã tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch với mức tăng 7,4% lên 23,86 USD , nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 104,4 tỷ USD .

Hình ảnh mô phỏng kế hoạch xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Intel tại bang Ohio. Ảnh: Intel.

“Các cuộc thảo luận về những thỏa thuận giả định nên được coi là suy đoán cho đến khi được chính quyền chính thức công bố”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai trả lời truyền thông.

Về phía Intel, công ty từ chối bình luận về những tin đồn nhưng khẳng định “cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ và sản xuất”.

Thỏa thuận tiềm năng này được xem là một ví dụ mới nhất cho thấy sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Tổng thống Trump vào các ngành công nghiệp trọng yếu. Trước đó, chính quyền này từng đạt được một thỏa thuận để nhận 15% doanh thu từ một số giao dịch bán chất bán dẫn cho Trung Quốc và nắm giữ "cổ phiếu vàng" trong United States Steel Corp.

Tương tự, Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng công bố mua lại 400 triệu USD cổ phần ưu đãi trong công ty sản xuất đất hiếm MP Materials, qua đó biến Lầu Năm Góc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Những hành động này cho thấy một cách tiếp cận mới trong mối quan hệ giữa chính phủ và khu vực tư nhân, trong đó chính quyền tìm cách thúc đẩy các công ty nội địa trong các lĩnh vực được xem là trọng yếu đối với an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.

Đối với Intel, khoản đầu tư từ chính phủ sẽ là một cú hích tài chính đáng kể trong bối cảnh công ty đang gặp nhiều khó khăn. Từng là người tiên phong trong ngành chip, Intel gần đây phải đối mặt với việc mất thị phần và lợi thế công nghệ.

Kế hoạch mở rộng nhà máy ở Ohio vốn là một phần quan trọng của chiến lược vực dậy công ty, nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn do các vấn đề tài chính. Thỏa thuận tiềm năng này cũng cho thấy ông Tan có khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo, bất chấp những bình luận trước đó của ông Trump.

Chiến lược đầu tư mới của chính phủ được cho là dựa trên thỏa thuận với MP Materials, bao gồm việc đầu tư vốn cổ phần, đảm bảo thu mua sản phẩm, cho vay và huy động tài chính từ khu vực tư nhân. Một số quan chức trong chính quyền xem đây là cách để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.