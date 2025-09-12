Những 'chiêu' lừa vị giác

Hãy bày rau củ và trái cây nguyên quả, số lượng lớn, trên những đồ đựng lớn, vì tất cả những yếu tố đó khuyến khích chúng ta ăn nhiều hơn.

Những công thức tác động giác quan để ăn uống tốt hơn

Dưới đây là một lời khuyên nhỏ nếu bạn muốn điều khiển bản thân ăn uống lành mạnh hơn. Hãy bày rau củ và trái cây nguyên quả, số lượng lớn, trên những đồ đựng lớn, vì tất cả những yếu tố đó khuyến khích chúng ta ăn nhiều hơn. Ngoài ra, khi thức ăn cắt thành miếng nhỏ sẽ khiến ta ăn số lượng ít hơn, bánh ngọt và xúc xích pepperoni nên được cắt thành miếng vừa ăn.

Để giảm thiểu sử dụng muối trong khi vẫn tạo ra cảm nhận về vị mặn, bắp rang và những món mặn khác như trứng nhồi và bánh pizza nên được dọn trong đồ đựng màu xanh da trời và góc cạnh và ăn bằng dụng cụ ăn có góc cạnh. Để kháng cự cơn nuông chiều bản thân ăn quá nhiều đồ ngọt, các món tráng miệng nên được phục vụ trong tô hay trong đĩa tròn, do hình tròn dẫn dụ và tăng cường cảm nhận vị ngọt của chúng ta.

Chọn đồ đựng thức ăn màu đỏ, nhất là những món hấp dẫn bạn nhất, sẽ làm tăng vị ngọt của chúng và thường cảnh báo rằng có thể bạn đang ăn uống vô độ. Hãy sử dụng hộp và đồ đựng nhỏ để đựng những món nhiều calo bạn ưa thích nhất nhằm ngăn cơn thèm ăn và trải rộng phần ăn phủ kín cả đĩa. Nên khôn ngoan để những thức ăn hấp dẫn nhất trong hộp đựng đục mờ hoặc giấy gói tối màu để bạn không bị cám dỗ ngay khi ở gần chúng.

Thao túng trực quan như vậy cũng có thể hữu ích với trẻ em mắc chứng ARFID. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em thích trái cây và rau củ được cắt thành hình dạng lý thú hơn là cắt miếng và cắt lát đơn giản. Hơn nữa, các chuyên gia tin rằng tiếp xúc với các thực phẩm đa dạng về mặt thị giác có thể giúp trẻ kén ăn làm quen với những loại thực phẩm khác nhau và theo thời gian, sẽ khiến chúng dễ chấp nhận các thực phẩm đó hơn.

Nghĩa là, trình bày thức ăn cho những người kén ăn một cách hấp dẫn về mặt thị giác có thể tạo cảm hứng để họ mạo hiểm hơn. Thay đổi hình dáng và màu sắc của bộ đồ ăn - chẳng hạn không dùng màu đỏ - cũng có thể giúp những người không nạp đủ dưỡng chất ăn nhiều hơn và lành mạnh hơn, nhiều khả năng những can thiệp như vậy sẽ ngày càng quan trọng khi dân số già đi.

Với những người đang cố gắng nạp ít calo, công nghệ thực phẩm “thực tế tăng cường” mới đang manh nha có thể làm thay đổi vẻ ngoài của những đồ ăn ít calo, tốt cho sức khỏe, khiến chúng trông thật ngon lành. Một hệ thống thực tế tăng cường như vậy, do Katsunori Okajima ở Đại học Yokohama phát triển, hợp tác với Charles Spence, đã bắt đầu thay đổi cách thực khách cảm nhận vẻ ngoài, mùi vị, và kết cấu của đồ ăn từ bánh ngọt cho tới sushi.

Hiện đã có nhiều kỹ thuật giúp làm cho thức ăn đáng thèm hơn hoặc kém hấp dẫn đi, từ đó có thể thay đổi lượng thức ăn và loại thức ăn chúng ta ăn. Túi ảo thuật giác quan không chỉ bao gồm tất cả những cách mà mắt, mũi, và miệng có thể tác động đến tâm trí và dạ dày chúng ta, mà còn bao gồm cách điều chỉnh thính giác và xúc giác để tăng cường khoái cảm khi ăn và thay đổi hành vi ăn uống.