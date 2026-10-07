Những chiếc võng hạnh phúc

Color Cloud Hammocks ra mắt đúng vào sinh nhật thứ 37 của Stephanie. Ba người bạn đã tạo ra những chiếc võng dựa trên 37 màu và đặt cho võng những cái tên thú vị.

Sau khi khám phá ra điều kỳ diệu của những chiếc võng sặc sỡ, một nhà thiện nguyện lâu năm đã rủ hai người bạn cùng “đánh hàng” nhập khẩu sản phẩm này từ Campuchia đến Mỹ.

Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm về trước, thời điểm Stephanie Zito lập nghiệp ở Washington, DC khi chuyển về Mỹ sau vài năm sinh sống ở châu Phi. Cô có một cái võng màu vàng cam rực rỡ mua được khi ở nước ngoài. Mỗi khi cô treo nó ra trước hiên ngôi nhà trên đồi Capitol, cô lại nhận thấy một chuyện lạ: vào những ngày cô nằm trên chiếc võng treo, hàng xóm bình thường không qua lại cũng chủ động ngẩng lên, mỉm cười và dừng lại tán gẫu với cô.

Sau rất nhiều lần như vậy, Stephanie dần nhận ra chiếc võng này là một phép màu.

Chiếc võng màu sắc rực rỡ mang tới trải nghiệm hạnh phúc. Ảnh: Pinterest.

Cô kể chuyện này với một người bạn, nói rằng họ cần phải làm ra những chiếc võng màu sắc và bán ở hội chợ nghệ thuật cuối tuần. Cả hai dành hàng tuần để tìm vải và tự học cách may.

Nhưng sau khi làm ra được cái võng đầu tiên, họ nhận ra mình không có một mô hình kinh doanh đáp ứng yêu cầu chi phí, chứ đừng nói đến chuyện có lãi. Ý tưởng đẹp đẽ nọ cuối cùng được tóm tắt chỉ bằng một câu nói: “Chà, dự án này đáng lẽ sẽ sáng sủa lắm đây…”

Rất lâu sau đó, dự án võng không có thêm tiến triển nào. Khi mới đến Campuchia nhận việc ở một tổ chức nhân đạo, Stephanie đã đi dạo quanh chợ và trông thấy những miếng vải nylon sặc sỡ. Cô đã mua hai màu và mang chúng về tiệm may của một người mới quen.

Stephanie vẽ cho cô thợ may hình ảnh chiếc võng mà mình đã thử làm cách đây hai năm. Ngay ngày hôm sau, cô đã có một mẫu võng chất lượng và giá cả rất ổn. Cô mang thêm vải trở lại cửa hàng để làm thêm bốn chiếc võng nữa với các phụ kiện khác nhau, bao gồm túi đựng điện thoại và cả những chiếc túi đựng đa phong cách để cất giữ võng và đồ đi kèm.

Những sản phẩm mẫu này cũng rất đẹp mắt, và giờ cô đã có cách để bắt đầu nghề tay trái mà mình đã mong ước từ lâu.

Trong bốn năm tiếp theo, Color Cloud Hammocks – tên cô đặt cho dự án, đã được Stephanie phát triển thành một nghề phụ cùng với hai người bạn Tiana và Laura. Hơn 1.000 chiếc võng được vận chuyển mỗi năm tới khách hàng trên toàn thế giới. Họ đã bán được khoảng 5.000 chiếc võng qua cửa hàng riêng, qua Amazon và giờ thì qua rất nhiều cửa hàng quà tặng và phụ kiện sân vườn khác nữa. Họ còn có thể sản xuất các loại võng mang thương hiệu riêng cho những đoàn thể và các sự kiện.

Nửa chừng của cuộc hành trình, bộ ba quyết định dời khâu sản xuất võng từ Campuchia đến Ethiopia – nơi Laura đang sống. Họ chỉ cần tiến hành một đợt sản xuất là đủ số võng cho cả năm, giúp giảm chi phí và đơn giản hoá quy trình. Không chỉ thế, họ còn tiếp tục hỗ trợ những người phụ nữ địa phương tham gia làm võng.

Thế nhưng “Thế giới đã khám phá ra võng”, Stephanie nói vậy khi bỗng nhiên có rất nhiều đơn vị cạnh tranh. Đa số những bên bán võng mới xuất hiện đã sản xuất võng với chi phí rất thấp ở Trung Quốc và Indonesia, nghĩa là Color Cloud Hammoks không thể cạnh tranh về giá cả mà vẫn duy trì được chất lượng.

Để bù lại, cả ba người biết rằng họ phải tạo ra được một sản phẩm đặc biệt, và phải đảm bảo tất cả mọi người cùng biết tới câu chuyện của Color Cloud Hammocks. Color Cloud Hammocks ra mắt đúng vào sinh nhật thứ 37 của Stephanie. Ba người bạn đã tạo ra những chiếc võng dựa trên 37 màu và đặt cho võng những cái tên thú vị, sau đó mở một đợt ra mắt đặc biệt với giá 37 đôla một chiếc.

Họ quảng cáo sản phẩm trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, và bán hết chỉ sau vài giờ. Nguồn chi phí khởi nghiệp của họ bắt đầu từ đây.