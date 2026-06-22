Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Những chiếc 'coóng nghệ thuật' phục vụ người chơi ma túy bị triệt phá ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/6/2026 12:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP.HCM đã bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 dụng cụ và bán thành phẩm liên quan.

Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 1

Hơn 100.000 dụng cụ, bán thành phẩm phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an TP.HCM thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ quy mô lớn.
Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 2Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 3Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 4Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 5

Nhiều sản phẩm được chế tác với hình thức cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ, mô phỏng các loài động vật như chim, hươu, cá heo... hoặc được thiết kế như những món đồ lưu niệm, đồ trang trí nghệ thuật. Bề ngoài khó nhận biết công dụng thực sự. Theo cơ quan điều tra, đây là các dụng cụ thường được giới sử dụng ma túy dùng để hút, sử dụng ma túy tổng hợp.
Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 6Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 7Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 8Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 9

Khám xét nhiều địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. Trong đó, có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh, hàng chục nghìn ống thủy tinh cùng nhiều cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và thiết bị phục vụ sản xuất.
Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 10Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 11Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 12Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 13

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), từ manh mối ban đầu là 10 nỏ thủy tinh được phát hiện tại một điểm sử dụng ma túy trên địa bàn TP.HCM, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 14

Bên trong công xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô "khủng". Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh dân dụng để sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển đến người mua, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.
Coong nghe thuat, Nguoi choi ma tuy anh 15

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Pha duong day san xuat, mua ban 'do choi' ma tuy hinh anh

Phá đường dây sản xuất, mua bán 'đồ chơi' ma túy

3 giờ trước 10:21 22/6/2026

0

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô lớn.

Thue oto tu lai roi cam co va dem ban hinh anh

Thuê ôtô tự lái rồi cầm cố và đem bán

3 giờ trước 11:09 22/6/2026

0

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Thủy (SN 2001, ở phường Định Công, Hà Nội) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

https://tienphong.vn/can-canh-nhung-chiec-coong-nghe-thuat-phuc-vu-nguoi-choi-ma-tuy-vua-bi-cong-an-tphcm-thu-giu-post1853343.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Coóng nghệ thuật Người chơi ma túy TP.HCM Coóng nghệ thuật Người chơi ma túy

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý