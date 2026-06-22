Những chiếc 'coóng nghệ thuật' phục vụ người chơi ma túy bị triệt phá ở TP.HCM

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Hơn 100.000 dụng cụ, bán thành phẩm phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an TP.HCM thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ quy mô lớn.
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Nhiều sản phẩm được chế tác với hình thức cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ, mô phỏng các loài động vật như chim, hươu, cá heo... hoặc được thiết kế như những món đồ lưu niệm, đồ trang trí nghệ thuật. Bề ngoài khó nhận biết công dụng thực sự. Theo cơ quan điều tra, đây là các dụng cụ thường được giới sử dụng ma túy dùng để hút, sử dụng ma túy tổng hợp.
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Khám xét nhiều địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. Trong đó, có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh, hàng chục nghìn ống thủy tinh cùng nhiều cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và thiết bị phục vụ sản xuất.
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Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), từ manh mối ban đầu là 10 nỏ thủy tinh được phát hiện tại một điểm sử dụng ma túy trên địa bàn TP.HCM, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.
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Bên trong công xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô "khủng". Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh dân dụng để sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển đến người mua, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.
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Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.