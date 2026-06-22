Những chiếc 'coóng nghệ thuật' phục vụ người chơi ma túy bị triệt phá ở TP.HCM

Nhiều sản phẩm được chế tác với hình thức cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ, mô phỏng các loài động vật như chim, hươu, cá heo... hoặc được thiết kế như những món đồ lưu niệm, đồ trang trí nghệ thuật. Bề ngoài khó nhận biết công dụng thực sự. Theo cơ quan điều tra, đây là các dụng cụ thường được giới sử dụng ma túy dùng để hút, sử dụng ma túy tổng hợp.