Jack Ma không ngồi ghế trung tâm trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc

Nhậm Chính Phi (Huawei) và Vương Hưng Hưng (Unitree) là những doanh nhân công nghệ ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình bắt tay nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi trước cuộc họp với các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Ngày 17/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp gỡ với hơn một chục nhà sáng lập và CEO của những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, ông Tập Cận Bình tổ chức một một cuộc họp cấp cao quy tụ các doanh nhân hàng đầu.

Hình ảnh Jack Ma đứng dậy vỗ tay trở thành tâm điểm

Trong số những nhân vật tham gia sự kiện, sự xuất hiện của Jack Ma (Mã Vân) - nhà sáng lập Alibaba - thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Sau khi bị chính quyền siết chặt kiểm soát từ năm 2020, ông gần như biến mất khỏi công chúng sau chiến dịch điều chỉnh ngành công nghệ vào năm 2020.

Hình ảnh ngày 17/2 được CCTV phát sóng cho thấy vị tỷ phú đứng dậy vỗ tay, cùng với hơn một chục doanh nhân khác, khi Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào khán phòng. Hình ảnh này trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

“Jack Ma ngồi ở hàng trước. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tư nhân vẫn rất quan trọng”, Li Chengdong, giám đốc trung tâm tư vấn thương mại điện tử Haitun, nói với Financial Times.

Hình ảnh ông Tập bắt tay Jack Ma (trái) và Jack Ma đứng dậy vỗ tay (phải). Ảnh: CCTV.

Ding Shuang, chuyên gia kinh tế khu vực Trung Quốc của Standard Chartered Bank, nhận định việc Jack Ma xuất hiện tại hội nghị là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về việc chính phủ Trung Quốc đang tìm cách tái khôi phục niềm tin vào khu vực tư nhân.

Tại hội nghị, ông Tập nhấn mạnh rằng khu vực tư nhân của Trung Quốc có “triển vọng rộng lớn và tiềm năng to lớn” để tạo ra của cải và cơ hội. “Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp tư nhân và các doanh nhân thể hiện tài năng của mình”, ông tuyên bố.

Jack Ma ngồi ở hàng ghế trung tâm, đối diện ông Tập Cận Bình nhưng ở vị trí lệch sang bên tay trái, cách nhóm ngồi giữa khoảng 4 ghế. Bản tin của CCTV quay lại cảnh nhà sáng lập Alibaba chăm chú ghi chép khi Chủ tịch Trung Quốc chia sẻ.

Bên cạnh Jack Ma, hội nghị quy tụ nhiều lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ, sản xuất và năng lượng lớn của Trung Quốc, theo Reuters. Trong đó có CEO Huawei Nhậm Chính Phi. Huawei đã trở thành biểu tượng của một Trung Quốc nỗ lực chống lại áp lực từ Mỹ. Hãng đã phát hành mẫu smartphone cao cấp sử dụng chip nội địa vào năm 2023.

CEO Lôi Quân của Xiaomi cũng có mặt tại buổi gặp gỡ. Là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới, Xiaomi đã mở rộng sang lĩnh vực xe điện vào năm ngoái với mẫu xe thể thao SU7. Công ty cũng đạt bước đột phá công nghệ khi phát triển chip smartphone 3 nm đầu tiên của Trung Quốc.

Video của CCTV cũng cho thấy nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi và người đứng đầu Xiaomi Lôi Quân đọc lời phát biểu đã được chuẩn bị trước khi Chủ tịch Trung Quốc nói.

"Cha đẻ DeepSeek" Lương Văn Phong cũng có mặt. Start-up AI này đã gây chấn động thị trường khi ra mắt các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với những sản phẩm hàng đầu của Mỹ với chi phí thấp hơn nhiều.

Chỉ có 3 ông lớn công nghệ vắng mặt

Ngoài ra, hội nghị còn quy tụ những cái tên lớn khác trong ngành công nghệ cũng như các lĩnh vực khác của Trung Quốc như Vương Truyền Phúc (hãng xe điện số một Trung Quốc BYD), Mã Hóa Đằng (tập đoàn công nghệ hàng đầu Tencent), Vương Hưng (ứng dụng giao đồ ăn và dịch vụ Meituan), Vương Hưng Hưng (hãng robot hình người Unitree), Tăng Dục Quần (nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL), Ngu Nhân Vinh (hãng linh kiện bán dẫn Will Semiconductor), Tề Hướng Đông (hãng bảo mật mạng Qi An Xin Technology), Nam Tồn Huy (tập đoàn năng lượng mặt trời Chint Group), Lãnh Hữu Bân (hãng sữa bột lâu đời nhất Trung Quốc China Feihe), Lưu Vĩnh Hạo (nhà sản xuất thức ăn lớn nhất Trung Quốc New Hope).

Trên mạng xã hội, các nhà đầu tư đã phân tích sơ đồ chỗ ngồi tại diễn đàn để đánh giá tầm quan trọng của từng doanh nghiệp đối với chính quyền Bắc Kinh. Nhà sáng lập Unitree được xếp ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh Nhậm Chính Phi của Huawei. Những nhân vật khác ở hàng ghế đầu bao gồm CEO của công ty chip Will Semiconductor và nhà sáng lập tập đoàn nông nghiệp New Hope. Jack Ma ngồi cùng hàng ghế này nhưng lệch sang phía tay trái so với hướng nhìn từ ông Tập Cận Bình vài ghế.

Những người được mời đến là các nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp tương ứng hoặc đóng một vai trò quan trọng để bảo vệ chuỗi cung ứng công nghiệp Trung Quốc thông qua đổi mới công nghệ, Su Yue, nhà kinh tế chủ chốt tại EIU (Đơn vị Tình báo Kinh tế) - nói với SCMP.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Tập tổ chức một cuộc họp cấp cao với giới doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Xinhua.

Tuy nhiên, sự kiện lần này không có sự tham dự của 3 ông lớn công nghệ là ByteDance (công ty mẹ của TikTok), JD.com (tập đoàn thương mại điện tử) và Baidu (chuyên về AI và công cụ tìm kiếm). Việc không có đại diện nào từ các công ty này khiến cổ phiếu JD.com giảm 3%, cổ phiếu Baidu giảm hơn 8%. Đây là mức giảm lớn nhất trong chỉ số Hang Seng Tech, đại diện cho các công ty công nghệ lớn tại Hong Kong, vào ngày hôm đó, theo Guardian.

Chủ trì cuộc họp cùng ông Tập Cận Bình là Vương Hỗ Ninh - một trong những nhà lý luận chính trị hàng đầu của Trung Quốc. Ông ca ngợi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc là “có tầm nhìn sâu sắc” và kêu gọi các doanh nhân "nghiên cứu và thực hiện" để mở ra một chương mới trong sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Tập đảm bảo rằng các chính sách kinh tế đối với khu vực tư nhân sẽ không thay đổi. Ông kêu gọi các doanh nhân nên "tràn đầy tinh thần khởi nghiệp và lòng yêu nước, không ngừng nâng cao lý tưởng và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm quốc gia".

Chủ tịch Trung Quốc không quên nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của doanh nghiệp, bất kể thuộc sở hữu nào, đều phải tuân theo quy định pháp luật một cách nghiêm túc. "Mọi hành vi bất hợp pháp phải được điều tra và xử lý triệt để”, ông cảnh báo.

Theo Guardian, cuộc gặp mặt với các lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân phản ánh thực tế rằng chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với áp lực phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp kiểm soát doanh nghiệp tư nhân trong những năm qua có thể đã làm tổn thương niềm tin của giới đầu tư. Hội nghị lần này có thể là một động thái nhằm khôi phục niềm tin đó.

Christopher Beddor, Phó giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại Gavekal Dragonomics, nhận định: “Đây là ngầm thừa nhận rằng chính phủ Trung Quốc cần sự đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ khu vực tư nhân nếu muốn bắt kịp Mỹ”.