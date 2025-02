Những câu nói bất hủ từ 'Bố già'

“Bố Già” (The Godfather) không chỉ là một tác phẩm kinh điển của Mario Puzo mà còn là kho triết lý sâu sắc về quyền lực, gia đình, lòng trung thành và sự khôn ngoan trong cuộc sống.

Những câu nói trong tác phẩm không chỉ phản ánh thế giới ngầm của mafia mà còn mang những bài học có giá trị vượt thời gian.

Dưới đây là 26 câu trích dẫn đầy quyền lực từ Bố già, những lời nói sắc bén và thâm thúy mà ai cũng nên đọc ít nhất một lần. Dù bạn quan tâm đến kinh doanh, chính trị hay chỉ đơn giản muốn hiểu hơn về nghệ thuật lãnh đạo và đối nhân xử thế, những câu nói này chắc chắn sẽ khiến bạn suy ngẫm.

1/ “Behind every successful fortune there is a crime.”

Tạm dịch: Đằng sau mỗi gia tài khổng lồ luôn có một tội ác.

2/ “Don’t ever take sides with anyone against the family again. Ever.”

Tạm dịch: Đừng bao giờ đứng về phía bất kỳ ai chống lại gia đình. Đừng bao giờ.

3/ “I don’t like violence, Tom. I’m a businessman. Blood is a big expense.”

Tạm dịch: Tôi không thích bạo lực, Tom. Tôi là một doanh nhân. Đổ máu là một khoản chi phí lớn.

4/ “Women and children can be careless. But not men.”

Tạm dịch: Phụ nữ và trẻ con có thể bất cẩn. Nhưng đàn ông thì không.

5/ “Keep your friends close, and your enemies closer.”

Tạm dịch: Hãy giữ bạn bè bên mình, và với kẻ thù, hãy giữ gần hơn.

6/ “Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.”

Tạm dịch: Tài chính là một khẩu súng. Còn chính trị là biết khi nào bóp cò.

7/ “Never let anyone know what you are thinking.”

Tạm dịch: Đừng bao giờ để ai biết anh đang nghĩ gì.

8/ “When a plot against the emperor failed, the plotters were always given a chance to let their families keep their fortunes.”

Tạm dịch: Khi một âm mưu chống lại hoàng đế thất bại, những kẻ chủ mưu luôn có cơ hội để gia đình họ giữ lại được gia sản.

9/ “I respect those that tell me the truth, no matter how hard it is.”

Tạm dịch: Tôi tôn trọng những người nói cho tôi sự thật, dù nó có khó nghe đến đâu.

10/ “I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them, as you can see. They talk when they should listen.”

Tạm dịch: Như anh thấy đấy, tôi có một điểm yếu trong tình cảm dành cho con cái mình, và tôi chiều chuộng chúng. Khi nên lắng nghe thì chúng lại cất tiếng nói.

11/ “Revenge is a dish that tastes best when served cold.”

Tạm dịch: Trả thù là một món ngon, nhất là khi nó được phục vụ lạnh. (Câu này có nghĩa tương tự câu “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”.)

12/ “I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So I stole a bike and asked for forgiveness.”

Tạm dịch: Tôi đã xin Chúa một chiếc xe đạp, nhưng tôi biết Chúa không làm thế. Vì vậy, tôi đã ăn cắp một chiếc xe đạp và cầu xin sự tha thứ.

13/ “A friend should always underestimate your virtues and an enemy overestimate your faults.”

Tạm dịch: Bạn bè thường luôn đánh giá thấp điểm mạnh của ta, còn kẻ thù thì đánh giá cao điểm yếu.

14/ “The lawyer with the briefcase can steal more money than the man with the gun.”

Tạm dịch: Một luật sư với chiếc cặp xách tay có thể cướp nhiều tiền hơn một kẻ cầm súng.

15/ “Never hate your enemies. It affects your judgment.”

Tạm dịch: Đừng bao giờ căm ghét kẻ thù của anh vì điều đó ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh.

16/ “If anything in this life is certain, if history has taught us anything, it is that you can kill anyone.”

Tạm dịch: Nếu có điều gì chắc chắn trong cuộc đời này, nếu lịch sử đã dạy chúng ta điều gì, thì đó là bất kỳ ai cũng có thể bị giết.

17/ “Great men are not born great, they grow great.”

Tạm dịch: Những người vĩ đại không sinh ra đã vĩ đại, họ trưởng thành để trở nên vĩ đại.

18/ “Friendship is everything. Friendship is more than talent. It is more than the government. It is almost the equal of family.”

Tạm dịch: Tình bạn là tất cả, nó còn quan trọng hơn tài năng, hơn cả chính phủ và gần như ngang bằng với tình thân gia đình.

19/ “And I refused to be a fool dancing on the strings held by all those big shots. I don’t apologize, that’s my life.”

Tạm dịch: Tôi từ chối trở thành một kẻ ngu ngốc bị giật dây bởi những kẻ quyền lực. Tôi không xin lỗi vì điều đó bởi đây là cuộc đời tôi.

20/ “The richest man is the one with the most powerful friends.”

Tạm dịch: Người giàu nhất là người có những người bạn quyền lực nhất.

21/ “Your enemies always get strong on what you leave behind.”

Tạm dịch: Kẻ thù của anh luôn mạnh lên nhờ những gì anh bỏ lại phía sau.

22/ “Why should I be afraid now? Strange men have come to kill me ever since I was twelve years old.”

Tạm dịch: Tại sao bây giờ tôi phải sợ? Những kẻ lạ mặt đã tìm cách giết tôi từ khi tôi mới 12 tuổi kia.

23/ “We don’t discuss business at the table.”

Tạm dịch: Chúng ta không bàn chuyện làm ăn trên bàn ăn.

24/ “Good health is the most important thing. More than success, more than money, more than power.”

Tạm dịch: Khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Hơn cả thành công, hơn cả tiền bạc, hơn cả quyền lực.

25/ “I have learned more in the streets than in any classroom.”

Tạm dịch: Tôi đã học được nhiều điều trên đường phố hơn là trong bất kỳ lớp học nào.

26/ “A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man.”

Tạm dịch: Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không bao giờ có thể là một người đàn ông thực thụ.