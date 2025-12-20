Những cách trị hôi miệng hiệu quả

Bên cạnh việc chăm sóc răng đúng cách, một số thay đổi nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp giảm được mùi hơi thở khó chịu.

Thói quen súc miệng thường xuyên làm giảm tình trạng hôi miệng. Ảnh: Freepik.

Hôi miệng là tình trạng không hiếm gặp và thường khiến người trong cuộc cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp. Trong đa số trường hợp, mùi hôi bắt nguồn từ khoang miệng, liên quan đến vi khuẩn, mảng bám hoặc thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trước khi cần đến các biện pháp can thiệp chuyên sâu, bạn có thể thử những mẹo đơn giản ngay tại nhà để cải thiện hơi thở.

Uống đủ nước

Theo Healthline, nước bọt giữ vai trò quan trọng trong việc làm sạch khoang miệng. Khi miệng bị khô, vi khuẩn dễ sinh sôi hơn và mùi hôi cũng vì thế mà nặng lên. Việc uống đủ nước trong ngày giúp kích thích tuyến nước bọt hoạt động, từ đó hỗ trợ rửa trôi mảnh thức ăn và kiểm soát lượng vi khuẩn gây mùi.

Uống trà xanh

Trà xanh chứa nhiều hợp chất tự nhiên có lợi cho khoang miệng, nổi bật là nhóm polyphenol. Những chất này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, làm giảm các hợp chất gây mùi và hạn chế hình thành mảng bám. Nhờ đó, việc uống trà xanh có thể giúp khoang miệng sạch hơn và mang lại cảm giác hơi thở dễ chịu, thơm mát hơn.

Trà xanh pha cùng bạc hà là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng vì vừa dễ uống, vừa tăng cảm giác thơm mát. Tuy nhiên, bạn nên uống trà không đường để tránh đường bám lại trong miệng.

Súc miệng bằng thảo dược

Mảng bám và viêm nướu là hai yếu tố quan trọng góp phần gây hôi miệng kéo dài. Nước súc miệng thảo dược, nhất là những loại có chứa tinh dầu tràm trà, đinh hương hoặc húng quế, giúp làm sạch khoang miệng, có thể hỗ trợ giảm vi khuẩn và làm dịu mô nướu.

Súc miệng thảo dược đều đặn được chứng minh giúp hạn chế mùi hôi mà không gây cảm giác cay rát kéo dài. Đây là lựa chọn phù hợp với những người nhạy cảm với nước súc miệng chứa cồn hoặc muốn ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Súc miệng với dầu dừa

Dầu dừa chứa axit lauric - chất có khả năng ức chế vi khuẩn trong miệng, trong đó có những nhóm vi khuẩn tạo ra hợp chất lưu huỳnh gây mùi, theo WebMD.

Khi súc miệng bằng dầu dừa, dầu có thể “cuốn theo” vi khuẩn, mảng bám và cặn thức ăn bám trong kẽ răng, trên nướu và bề mặt lưỡi, từ đó giúp hơi thở dễ chịu hơn.

Cách thực hiện khá đơn giản. Bạn chỉ cần cho khoảng một thìa canh dầu dừa vào miệng, súc nhẹ nhàng trong 10-20 phút rồi nhổ bỏ, sau đó đánh răng như bình thường. Dầu dừa không chứa axit mạnh và không gây mài mòn men răng, nên nhìn chung an toàn khi sử dụng với tần suất hợp lý.

Ăn sữa chua thường xuyên

Sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ vi sinh không chỉ ở đường tiêu hóa mà cả trong khoang miệng.

Khi được bổ sung đều đặn, các lợi khuẩn này có thể hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, từ đó làm giảm các hợp chất tạo mùi khó chịu trong hơi thở. Việc duy trì cân bằng vi khuẩn cũng giúp môi trường miệng ổn định hơn, ít tạo điều kiện cho mảng bám và viêm nướu xuất hiện. Đây là những yếu tố thường đi kèm với hôi miệng kéo dài.

Ăn trái cây giàu xơ

Theo Medical News Today, việc bổ sung trái cây giàu chất xơ vào chế độ ăn hàng ngày cũng có thể góp phần cải thiện tình trạng hôi miệng. Khi ăn các loại trái cây tươi, giòn như táo, lê, ổi hay cà rốt, quá trình nhai kéo dài sẽ kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn. Nước bọt giúp rửa trôi mảnh thức ăn, làm loãng các hợp chất gây mùi và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng.

Đồng thời, cấu trúc giàu xơ của trái cây tạo tác dụng “làm sạch cơ học” nhẹ trên bề mặt răng và viền nướu, giúp làm mất đi các mảm bám và giảm mùi hôi.