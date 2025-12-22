Những ca phát hiện HIV khiến bác sĩ 'giật mình'

Đến viện vì viêm da kéo dài, người đàn ông không ngờ kết quả test nhanh HIV lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Những ca "đi khám da, phát hiện HIV" không còn hiếm.

Bác sĩ Trang cho biết test nhanh HIV hiện rất dễ tiếp cận, chỉ mất khoảng 30 phút để có kết quả. Ảnh: Freepik.

Người đàn ông đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám vì tình trạng viêm da tiết bã nặng, tổn thương lan rộng toàn gương mặt, kéo dài nhiều tháng và không đáp ứng các phương pháp điều trị thông thường.

Qua thăm khám lâm sàng, TS.BS Trịnh Minh Trang, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), nhận thấy những dấu hiệu gợi ý tình trạng suy giảm miễn dịch nên chỉ định xét nghiệm HIV.

Kết quả test nhanh cho thấy nam bệnh nhân nhiễm HIV - chẩn đoán hoàn toàn ngoài dự liệu, khiến người đàn ông rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Biểu hiện ngoài da là dấu hiệu cảnh báo

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Trịnh Minh Trang cho biết những ca "đi khám da, phát hiện HIV" như vậy hiện nay không hề hiếm. Bác sĩ cho biết test nhanh HIV hiện rất dễ tiếp cận, chỉ mất khoảng 30 phút để có kết quả. Điều quan trọng nhất sau khi có kết quả là tư vấn tâm lý để người bệnh tiếp nhận thông tin một cách an toàn và sẵn sàng bước vào quá trình điều trị, theo dõi lâu dài.

Ở góc độ chuyên môn, TS.BS Trịnh Minh Trang cho biết HIV là virus gây suy giảm miễn dịch nên bản thân virus không tạo ra các tổn thương da đặc hiệu. Các biểu hiện trên da chủ yếu là hậu quả của tình trạng miễn dịch suy giảm, dẫn đến các nhiễm trùng cơ hội do nấm, vi khuẩn và virus. Những bệnh lý vốn cũng có thể gặp ở người khỏe mạnh nhưng ở bệnh nhân HIV thường xuất hiện sớm hơn, nặng hơn và dai dẳng hơn.

Trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ da liễu thường gặp những trường hợp nhiễm nấm Candida miệng lan rộng, tổn thương zona không khu trú mà lan tỏa nhiều vùng trên cơ thể do hệ miễn dịch không đủ khả năng kiểm soát virus.

TS.BS Trịnh Minh Trang cho biết HIV là virus gây suy giảm miễn dịch nên bản thân virus không tạo ra các tổn thương da đặc hiệu. Ảnh: Science Photo.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân có tổn thương sinh dục với các vết loét phức tạp hoặc viêm da tiết bã rất nặng, lan khắp gương mặt thay vì chỉ xuất hiện khu trú như ở người có miễn dịch bình thường. Những biểu hiện kéo dài, không đáp ứng điều trị này là dấu hiệu khiến bác sĩ phải nghĩ đến HIV và chỉ định xét nghiệm.

"Trước đây, HIV thường được nhắc đến với ba con đường lây truyền chính là tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục và lây từ mẹ sang con. Tuy nhiên, trong nhóm bệnh nhân da liễu hiện nay, phần lớn các ca phát hiện HIV liên quan quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM)", bác sĩ Trang nói.

Thực tế cho thấy tỷ lệ mắc HIV và các bệnh STIs trong nhóm MSM cao hơn rõ rệt so với cộng đồng chung. Ngoài ra, không ít trường hợp có quan hệ tình dục với cả hai giới. Theo bác sĩ, nếu các hành vi này không được thực hiện an toàn, mầm bệnh hoàn toàn có thể lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ này vẫn có thể kiểm soát nếu mỗi cá nhân có kiến thức đầy đủ và thực hành tình dục an toàn.

Không phải lúc nào cũng phát hiện sớm

"Việc phát hiện HIV thông qua các tổn thương da không đồng nghĩa với chẩn đoán sớm trong mọi trường hợp. Trên thực tế, không ít bệnh nhân chỉ xuất hiện những biểu hiện da rõ rệt khi bệnh đã tiến triển, thậm chí bước sang giai đoạn AIDS", bác sĩ Trang nhấn mạnh.

TS.BS Trịnh Minh Trang, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong buổi chia sẻ cùng Tri Thức - Znews. Ảnh: Phương Anh.

Ngoài các tổn thương ngoài da, người nhiễm HIV còn có thể gặp những biểu hiện ở nhiều cơ quan khác như đường hô hấp hoặc hệ tiêu hóa trước khi được phát hiện.

TS.BS Trịnh Minh Trang cho biết diễn biến bệnh ở mỗi người là khác nhau. Có trường hợp HIV bộc lộ qua các dấu hiệu da liễu, nhưng cũng có người chỉ xuất hiện triệu chứng khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. “Vì vậy, không thể khẳng định rằng phát hiện HIV qua da lúc nào cũng là sớm, mà còn phụ thuộc vào quá trình tiến triển của bệnh ở từng cá nhân”, bác sĩ nhấn mạnh.

Từ thực tế lâm sàng, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những tổn thương da bất thường, đặc biệt là các biểu hiện dai dẳng, nặng hoặc không đáp ứng điều trị thông thường. Việc thăm khám sớm và tuân thủ tư vấn y tế không chỉ giúp điều trị hiệu quả các bệnh da liễu, mà trong nhiều trường hợp còn góp phần phát hiện kịp thời những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tiềm ẩn.