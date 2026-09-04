Những bệnh truyền nhiễm có thể lây qua nụ hôn

Nụ hôn có thể làm lây một số bệnh hô hấp, bệnh răng miệng và bệnh về da. Đặc biệt, người lớn cần tránh hôn trẻ sơ sinh vì có thể truyền virus herpes, gây biến chứng nguy hiểm.

Bệnh truyền nhiễm có thể lây từ nụ hôn. Ảnh: Magnific.

Nụ hôn là một cách thể hiện tình cảm và sự gắn kết giữa người với người. Tuy nhiên, hành động này cũng có thể tạo điều kiện để một số tác nhân gây bệnh truyền từ người này sang người khác.

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết mức độ nguy cơ phụ thuộc vào vị trí tiếp xúc. Trong đó, hôn môi, tức miệng tiếp xúc trực tiếp với miệng, có khả năng lây bệnh cao hơn so với hôn má hoặc hôn trán.

Theo bác sĩ Khanh, những bệnh có thể liên quan chủ yếu là một số bệnh về răng miệng và bệnh hô hấp. Khi da tiếp xúc với da, một số bệnh ngoài da như nấm da cũng có thể lây truyền.

Không phải bệnh nào cũng lây qua nụ hôn

Một trong những lo ngại thường gặp là nguy cơ lây HIV khi hôn, đặc biệt ở những người có vết loét, nhiệt miệng hoặc sâu răng.

Tuy nhiên, bác sĩ Khanh khẳng định HIV không lây qua nụ hôn thông thường. Virus này chỉ có khả năng lây truyền khi có điều kiện để máu chứa virus đi qua vết rách và xâm nhập vào máu của người khác. Vì vậy, tiếp xúc thông thường qua nụ hôn không phải đường lây HIV.

Tương tự, việc bắt tay cũng không phải con đường phổ biến để lây các bệnh như mụn cóc hay sùi mào gà. Theo bác sĩ, những virus này rất hiếm khi tồn tại lâu trên bàn tay và thuận lợi hơn ở vùng sinh dục. Do đó, khả năng lây qua một cái bắt tay là rất thấp.

Với các bệnh hô hấp, virus có thể bám trên bàn tay hoặc các bề mặt sau khi người bệnh ho, hắt hơi, sổ mũi. Bác sĩ cho biết có nhiều loại virus như cúm, adenovirus, rhinovirus có thể lây qua bàn tay. Tuy nhiên, với những virus đã lưu hành từ lâu, việc tránh bắt tay không thể ngăn hoàn toàn sự lây lan bởi chúng còn có nhiều đường truyền khác.

Cẩn trọng khi hôn trẻ sơ sinh

Đáng lưu ý nhất là việc người lớn hôn trẻ sơ sinh. Theo bác sĩ Khanh, người lớn nên bỏ thói quen gặp trẻ nhỏ là ôm hôn, bởi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện và lượng miễn dịch được truyền từ mẹ không đủ để bảo vệ trẻ trước tất cả tác nhân gây bệnh.

Không nên hôn trẻ sơ sinh vì hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, niêm mạc và hàng rào bảo vệ chưa hoàn thiện, nên dễ bị lây truyền các tác nhân gây bệnh từ người lớn. Ảnh: Magnific.

Một người trưởng thành có thể hoàn toàn không có biểu hiện ho, sốt hay sổ mũi nhưng vẫn mang nhiều vi khuẩn, virus trong vùng họng mà bản thân không biết.

Đặc biệt, bác sĩ cảnh báo virus herpes có thể tồn tại trong họng của người bình thường. Khi người lớn ôm hoặc hôn trẻ sơ sinh, virus có thể truyền sang trẻ. Do trẻ chưa có miễn dịch đầy đủ với virus herpes, nhiễm bệnh có thể dẫn đến viêm não, nhiễm trùng huyết và viêm gan do herpes.

Đây cũng là lý do herpes được nhắc đến khi nói về “nụ hôn tử thần” ở trẻ sơ sinh. Bác sĩ khuyến cáo người lớn không nên hôn trực tiếp trẻ nhỏ. Nếu muốn thăm hoặc chúc mừng trẻ, có thể giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Hôn thú cưng cũng có nguy cơ

Không chỉ nụ hôn giữa người với người, việc hôn chó, mèo cũng tiềm ẩn nguy cơ lây một số tác nhân gây bệnh.

Bác sĩ Khanh cho biết giun sán là một trong những nguy cơ đáng lưu ý. Giun sán ở chó, mèo khác với các loại ký sinh trùng ở người. Khi xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, nấm ở chó, mèo cũng có thể lây sang người và thường khó điều trị, thậm chí gây tổn thương da, mưng mủ.

Do đó, nếu tiếp xúc gần với thú cưng, cần bảo đảm vật nuôi được vệ sinh và chăm sóc sức khỏe đầy đủ, không nhiễm giun sán, nấm hoặc các bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ cũng lưu ý nếu chó, mèo mắc bệnh hô hấp, virus gây bệnh ở động vật có thể khác với virus ở người và trong một số trường hợp có khả năng lây sang người. Vì vậy, không nên hôn hoặc tiếp xúc quá gần với thú cưng đang có dấu hiệu bệnh.

Người dân không cần quá lo lắng về việc bắt tay hay tiếp xúc thông thường. Điều quan trọng là duy trì vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi bản thân hoặc người đối diện đang mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh.