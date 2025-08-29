Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Những bến đỗ lý tưởng của Mourinho

  • Thứ sáu, 29/8/2025 20:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi bị Fenerbahce sa thải chiều 29/8, tương lai của HLV Jose Mourinho là dấu hỏi lớn.

Mourinho anh 1

Mourinho không ít lần được đồn đoán sẽ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha trước khi giải nghệ. Sportbible dự đoán Liên đoàn bóng đá nước này khó sa thải Roberto Martinez cho đến khi World Cup 2026 khởi tranh. Nhưng nếu HLV này thể hiện kém, Mourinho có thể được cân nhắc thay thế.
Mourinho anh 2

Mourinho cũng có thể thế chỗ Nuno Espirito Santo, trong bối cảnh chiếc ghế HLV tại Nottingham Forest đang lung lay dữ dội vì mâu thuẫn nội bộ.

Mourinho anh 3

West Ham là một bến đỗ tiềm năng của Mourinho, khi Graham Potter đang chưa cho thấy được tài cầm quân ở CLB này. Mourinho có nhà ở London, điều này mở ra cơ hội cho West Ham nếu muốn tìm kiếm một HLV mới.

Mourinho anh 4

Trở lại Manchester United là điều được báo chí Anh nhắc đến ngay sau khi Mourinho bị Fenerbahce sa thải. Chiếc ghế của Ruben Amorim lung lay dữ dội sau những kết quả bết bát. Tuy nhiên, liệu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có sẵn sàng bổ nhiệm một HLV từng chỉ trích đội bóng trong quá khứ?

Mourinho anh 5

Leeds United là một lựa chọn khác nếu Mourinho muốn tái xuất Premier League. HLV Daniel Farke từng là công thần ở đội bóng này nhưng có mối quan hệ không tốt với ban lãnh đạo. Nếu Farke phải rời đi, Mourinho là cái tên xứng tầm thay thế.

Mourinho anh 6

Viễn cảnh Mourinho đến Saudi Arabia làm việc hoàn toàn có thể xảy ra. Kinh nghiệm và tài cầm quân của "Người đặc biệt" đã được chứng minh. Kịch bản Mourinho tái hợp với Cristiano Ronaldo tại Al Nassr khá hứa hẹn.

Mourinho anh 7

Khả năng Mourinho đến Rangers có thể xảy ra nếu Mourinho muốn ở lại châu Âu làm việc. CĐV bóng đá Scotland sẽ rất háo hức trước màn so tài giữa Mourinho và Brendan Rodgers, HLV của Celtic hiện tại.

Cú đúp của Messi Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

Mourinho Mourinho Mourinho mu bồ đào nha

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý