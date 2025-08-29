Những bến đỗ lý tưởng của Mourinho

|
Mourinho không ít lần được đồn đoán sẽ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha trước khi giải nghệ. Sportbible dự đoán Liên đoàn bóng đá nước này khó sa thải Roberto Martinez cho đến khi World Cup 2026 khởi tranh. Nhưng nếu HLV này thể hiện kém, Mourinho có thể được cân nhắc thay thế.
|
Mourinho cũng có thể thế chỗ Nuno Espirito Santo, trong bối cảnh chiếc ghế HLV tại Nottingham Forest đang lung lay dữ dội vì mâu thuẫn nội bộ.
|
West Ham là một bến đỗ tiềm năng của Mourinho, khi Graham Potter đang chưa cho thấy được tài cầm quân ở CLB này. Mourinho có nhà ở London, điều này mở ra cơ hội cho West Ham nếu muốn tìm kiếm một HLV mới.
|
Trở lại Manchester United là điều được báo chí Anh nhắc đến ngay sau khi Mourinho bị Fenerbahce sa thải. Chiếc ghế của Ruben Amorim lung lay dữ dội sau những kết quả bết bát. Tuy nhiên, liệu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có sẵn sàng bổ nhiệm một HLV từng chỉ trích đội bóng trong quá khứ?
|
Leeds United là một lựa chọn khác nếu Mourinho muốn tái xuất Premier League. HLV Daniel Farke từng là công thần ở đội bóng này nhưng có mối quan hệ không tốt với ban lãnh đạo. Nếu Farke phải rời đi, Mourinho là cái tên xứng tầm thay thế.
|
Viễn cảnh Mourinho đến Saudi Arabia làm việc hoàn toàn có thể xảy ra. Kinh nghiệm và tài cầm quân của "Người đặc biệt" đã được chứng minh. Kịch bản Mourinho tái hợp với Cristiano Ronaldo tại Al Nassr khá hứa hẹn.
|
Khả năng Mourinho đến Rangers có thể xảy ra nếu Mourinho muốn ở lại châu Âu làm việc. CĐV bóng đá Scotland sẽ rất háo hức trước màn so tài giữa Mourinho và Brendan Rodgers, HLV của Celtic hiện tại.
