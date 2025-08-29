HLV Thụy Điển cảnh báo Liverpool sự thật về thể lực Isak

HLV trưởng tuyển Thụy Điển, Jon Dahl Tomasson thừa nhận Alexander Isak không có khả năng thi đấu trọn vẹn 90 phút vào lúc này dù ông vẫn triệu tập chân sút 25 tuổi vào danh sách.

Isak chưa chơi một trận chính thức nào kể từ tháng 5.

Tiền đạo người Thụy Điển nhiều lần khẳng định với ban lãnh đạo Newcastle rằng anh muốn rời CLB để gia nhập Liverpool. Trước đó, lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng của “Lữ đoàn đỏ” bị từ chối. Thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức đóng cửa vào 19h ngày 1/9.

Phía Newcastle không hề có ý định bán Isak, và HLV Eddie Howe hy vọng có thể đưa anh trở lại đội hình. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển phải tập luyện riêng suốt mùa hè và hiện thiếu thể lực thi đấu.

Isak chưa chơi một trận chính thức nào kể từ tháng 5, khi anh bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải cùng Newcastle vì căng thẳng liên quan đến việc chuyển nhượng. Dù vậy, Tomasson vẫn điền tên Isak vào danh sách 23 cầu thủ cho hai trận gặp Slovenia (5/9) và Kosovo (8/9). Trong buổi họp báo hôm 28/8, ông cảnh báo Liverpool rằng nếu Isak chuyển đến Anfield, anh sẽ cần thời gian để lấy lại phong độ.

HLV tuyển Thụy Điển khẳng định: "Cậu ấy có thể chơi 90 phút không? Tất nhiên là không. Hoàn toàn không".

Tomasson cho biết thêm Isak là một cầu thủ chuyên nghiệp, có cá tính mạnh mẽ và luôn làm việc chăm chỉ. Sau khi nói chuyện với Isak nhiều lần, HLV tuyển Thuỵ Điển nhận thấy về mặt tinh thần, Isak vẫn rất vững vàng

Khi bàn về câu chuyện chuyển nhượng, Tomasson nhận định: “Rất khó để có một quan điểm rõ ràng. Chúng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra ở CLB. Chúng ta cần thận trọng, tránh kết luận vội vàng khi chưa nắm đủ thông tin. Alex đủ thông minh, thậm chí tôi nghĩ còn thông minh hơn cả tôi”.