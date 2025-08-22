Hậu quả nghiêm trọng nếu Isak không thể rời Newcastle

Tiền đạo Alexander Isak của Newcastle gây sức ép để có thể gia nhập Liverpool, nhưng thương vụ chưa có tiến triển mới.

Isak mắc kẹt tại Newcastle. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Thụy Điển không có mặt trong trận hòa 0-0 của Newcastle trước Aston Villa tại vòng 1 Premier League cuối tuần trước. Anh đang tập luyện tách biệt khỏi đội một.

Điều này dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Isak vi phạm hợp đồng với Newcastle do tiếp tục vắng mặt trong các trận đấu. Hiện tại, cựu trung phong Real Sociedad còn hợp đồng với Newcastle đến mùa hè 2028.

Theo lý thuyết, Newcastle có thể không sử dụng Isak cho đến tháng 1/2026 như một sự trừng phạt, nếu anh tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo luật sư Gareth Farrelly, Newcastle cũng có nhiều lựa chọn pháp lý để xử lý tình huống này, bao gồm việc phạt Isak hai tuần lương cơ bản cho lần vi phạm đầu tiên, và bốn tuần lương cho mỗi lần vi phạm sau đó.

Isak thiệt hại nặng nếu tự chấm dứt hợp đồng với Newcastle. Ảnh: Reuters.

Max Shephard, luật sư có kinh nghiệm trong làng thể thao, phân tích: "Theo quy định của FIFA, một hợp đồng không thể bị chấm dứt đơn phương trong mùa giải trừ khi có 'lý do chính đáng', chẳng hạn như câu lạc bộ không trả lương cho cầu thủ hoặc vi phạm nghiêm trọng hợp đồng".

Nếu Isak quyết định chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng, anh sẽ phải bồi thường cho Newcastle. Số tiền bồi thường này có thể bao gồm tiền lương, bên cạnh những tiêu chí khác như giá trị thị trường của cầu thủ, chi phí tìm người thay thế và những tổn thất tài chính khác mà câu lạc bộ phải gánh chịu.

Luật sư Shephard nhấn mạnh rằng việc chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương có thể gây ra hậu quả tài chính nghiêm trọng cho Isak. Về phía Newcastle, dù có quyền lực pháp lý lớn hơn, đội cũng phải xem xét các yếu tố thương mại, do việc giữ một cầu thủ không hạnh phúc có thể ảnh hưởng đến toàn đội và gây tổn thất tài chính cho CLB.

