Dortmund bạo chi, tham vọng lật đổ Bayern

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại, Borussia Dortmund đang gấp rút tạo nên cuộc cách mạng nhân sự với tham vọng hoàn tất cùng lúc ba thương vụ đình đám.

Chukwuemeka sắp cập bến Dortmund.

Theo Sky Sports, Dortmund tiến rất gần đến việc chiêu mộ bộ đôi tài năng trẻ của Chelsea: Aaron Anselmino (20 tuổi) và Carney Chukwuemeka (21 tuổi). CLB vùng Ruhr đồng ý chi 25 triệu euro để mua đứt Chukwuemeka, đồng thời sở hữu trung vệ Anselmino theo một bản hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá hơn 20 triệu euro.

Anselmino, người vừa chuyển đến Chelsea với giá 17 triệu euro vào năm 2024, được xem là khoản đầu tư dài hạn cho hàng thủ Dortmund. Trong khi đó, Chukwuemeka hứa hẹn tăng cường hàng công của Dortmund.

Thương vụ thứ ba là tiền đạo Fabio Silva từ Wolverhampton Wanderers. Sau nhiều tuần đàm phán, thương vụ này gần như hoàn tất, với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 25 triệu euro.

Những thương vụ này phản ánh chiến lược khôn ngoan của Dortmund trong bối cảnh ngân sách hạn chế, nếu so với Bayern Munich hoặc các CLB Premier League. Bild nhận định các thương vụ này không chỉ củng cố đội hình mà còn thể hiện tham vọng từ Dortmund dưới sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac.

CLB vùng Ruhr được nhiều chuyên gia Đức đánh giá là đối thủ duy nhất có thể cản bước Bayern ở Bundesliga 2025/26. Việc mua một lúc ba cầu thủ gồm Anselmino, Fabio Silva và Chukwuemeka với giá có thể lên tới 70 triệu euro cho thấy tham vọng của Dortmund.