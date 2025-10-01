Những 'bất ngờ' trong cuộc họp đột xuất tướng lĩnh Mỹ

Trong cuộc họp lịch sử tại Quantico, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cam kết “giải phóng” quân đội Mỹ, áp chuẩn thể lực cao nhất, tái lập kỷ luật sắt và thay máu hàng loạt tướng lĩnh.

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại căn cứ Quantico, Virginia trước hàng nghìn tướng lĩnh Mỹ trong ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 30/9 đã công bố loạt thay đổi lớn trong quân đội, mà theo ông sẽ nâng cao tiêu chuẩn chiến đấu của binh sĩ và giảm gánh nặng cho các chỉ huy vốn lo sợ vướng vào những quy định nội bộ rườm rà, theo tờ Hill.

Tại cuộc họp đặc biệt quy tụ hàng trăm tướng lĩnh ở căn cứ Quantico (Virginia), Hegseth khẳng định những chính sách mới này nhằm đảo ngược các cải cách trong hai thập niên qua vốn tập trung vào việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ và các nhóm thiểu số. Ông cho rằng đây là bước đi cần thiết để gia tăng “sức mạnh sát thương” của quân đội Mỹ.

“Vài tháng trước, tôi có mặt ở Nhà Trắng khi Tổng thống Trump tuyên bố ‘ngày giải phóng’ cho chính sách thương mại. Hôm nay, chúng ta có một ngày giải phóng khác - ngày giải phóng của các chiến binh Mỹ”, Hegseth phát biểu.

Ông nhấn mạnh quân nhân là những người “giết kẻ thù và phá hủy mục tiêu để sống”, không phải lúc nào cũng phù hợp với chuẩn mực xã hội.

“Chúng ta chiến đấu không phải vì căm ghét thứ trước mắt, mà vì tình yêu với những gì ở phía sau lưng”, ông nói.

Hegseth cho biết thể lực sẽ là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ít phụ nữ hơn trong lực lượng chiến đấu. Ông cũng tuyên bố sẽ cải tổ quy trình khiếu nại nội bộ để loại bỏ những tố cáo vô căn cứ.

Siết tiêu chuẩn thể lực và diện mạo

Trong bài phát biểu, Hegseth liên tục nhấn mạnh việc nâng chuẩn rèn luyện thể lực, phê phán tình trạng thừa cân trong hàng ngũ binh sĩ và cả tướng lĩnh.

“Tất cả bắt đầu từ thể lực và ngoại hình. Nếu Bộ trưởng Chiến tranh có thể tập luyện nặng hàng ngày thì mọi quân nhân cũng có thể. Thật mệt mỏi khi nhìn thấy đội hình chiến đấu đầy lính thừa cân”, ông gay gắt.

Các tướng lĩnh, quân nhân từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc họp do Bộ trưởng Mỹ Pete Hegseth triệu tập tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, thành phố Quantico, bang Virginia (Mỹ) ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Ông tuyên bố toàn bộ lực lượng chiến đấu sẽ phải đáp ứng “chuẩn cao nhất của nam giới”, với các bài kiểm tra thể lực nghiêm ngặt.

Hegseth cũng củng cố các quy định mới về diện mạo: “Không còn chuyện râu ria, tóc dài hay thể hiện cá tính bề ngoài. Chúng ta sẽ cắt tóc, cạo râu và tuân thủ chuẩn mực. Nếu muốn để râu, hãy gia nhập lực lượng đặc nhiệm, còn không thì phải cạo.”

Giảm vai trò của phụ nữ trong chiến đấu

Ông Hegseth nhiều lần nhắc đến “bài kiểm tra năm 1990” khi xây dựng chính sách: tiêu chuẩn quân đội năm 1990 là gì và nếu thay đổi thì tại sao, vì yêu cầu chiến trường hay vì những ưu tiên mềm yếu và giới tính.

Ông khẳng định mọi binh sĩ, bất kể nam hay nữ, đều phải đáp ứng cùng một tiêu chuẩn thể lực cao nhất. Điều này có thể khiến một số vị trí chiến đấu không còn nữ giới đủ điều kiện.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ, nhưng ở các vị trí cần sức mạnh thể chất, chuẩn mực phải khắt khe và không phân biệt giới. Nếu phụ nữ đáp ứng được, thật tuyệt. Nếu không, thì cũng đành chấp nhận”, Hegseth nói.

Cải tổ quy trình khiếu nại và giám sát

Bộ trưởng Hegseth tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng khiếu nại nặc danh, cho rằng cơ chế hiện tại đã bị “vũ khí hóa”, trao quyền cho những kẻ lợi dụng.

Một sĩ quan quân đội cấp cao trong quân phục gắn đầy huân chương và phù hiệu tham dự cuộc họp. Ảnh: Reuters.

Ông khẳng định vẫn xử lý nghiêm các vụ phân biệt chủng tộc, quấy rối tình dục, nhưng không chấp nhận việc sĩ quan bị gắn mác “lãnh đạo độc hại” chỉ vì yêu cầu cấp dưới cạo râu, cắt tóc hay làm việc đúng giờ.

“Không còn những khiếu nại vặt vãnh, không còn sự nghiệp bị chôn vùi, không còn tình trạng ‘đi trên vỏ trứng’,” Hegseth tuyên bố, gọi đó là “chính sách chấm dứt sợ hãi”.

Ông cũng yêu cầu rà soát cách sử dụng các khái niệm như “bắt nạt”, “ma cũ bắt nạt ma mới” hay “lãnh đạo độc hại”, cho rằng chúng bị lạm dụng để hạ uy tín sĩ quan.

Thanh lọc lãnh đạo

Hegseth bảo vệ loạt vụ sa thải tướng lĩnh cấp cao gần đây và khẳng định sẽ còn nhiều thay đổi nhân sự. Ông thậm chí khuyến khích những người phản đối chính sách mới hãy từ chức.

Theo ông, quân đội cần thay thế “những người gắn bó với bộ Quốc phòng thời kỳ ‘thức tỉnh'" bằng những lãnh đạo sẵn sàng thực thi mệnh lệnh mới.

Trong danh sách đã bị sa thải từ tháng 2 đến nay có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân CQ Brown, Tư lệnh Hải quân Lisa Franchetti và nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

“Loại bỏ những Milley, McKenzie hay Chiarelli; thay vào đó là những Stockdale, Schwarzkopf và Patton”, Hegseth nhấn mạnh định hướng mới.

Trở lại huấn luyện khắc nghiệt

Một điểm nhấn khác là thay đổi cách huấn luyện tân binh. Hegseth tuyên bố khôi phục tính khắc nghiệt trong đào tạo cơ bản, cho phép huấn luyện viên áp dụng biện pháp mạnh để rèn luyện kỷ luật.

“Huấn luyện tân binh phải đáng sợ, khắc nghiệt và nghiêm khắc. Huấn luyện viên có thể quát mắng, xốc giường, thậm chí chạm vào tân binh, miễn là không vi phạm luật, để biến họ thành chiến binh thực thụ”, ông nói.

Bộ trưởng cũng yêu cầu mọi quân nhân phải thành thạo kỹ năng bộ binh cơ bản, đồng thời cắt giảm các khóa huấn luyện trực tuyến, báo cáo PowerPoint để dành nhiều thời gian hơn cho thao trường, bãi bắn và nhà xe.