Nhóm thanh niên ném bột mù mịt trên đường ở Vĩnh Long

Hàng chục thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm điều khiển xe máy chạy quanh các tuyến đường ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, vừa chạy xe, vừa ném bột mịn qua lại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Công an phường Nguyệt Hóa tiến hành xác minh, xử lý trên 30 trường hợp vi phạm lỗi như: Chưa đủ tuổi điều khiển xe; giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển; không có giấy phép lái xe; không có gương chiếu hậu bên trái; không có bộ phận giảm thanh...

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe, ném bột mịn trên đường.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng cho viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Những trường hợp còn lại, lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý.

Trước đó, chiều 16/4, tại các điểm chùa gần khu vực di tích Ao Bà Om và các tuyến đường trên địa bàn phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long, một số thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm điều khiển xe chạy quanh các tuyến đường gần các điểm chùa quanh khu di tích.

Hàng chục phương tiện bị tạm giữ.

Nhóm người trên vừa chạy xe, vừa ném bột mịn qua lại, gây khói bụi trên đường, làm hạn chế tầm nhìn, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã triển khai nhanh phương án chốt chặn, kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia.