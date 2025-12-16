Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhóm 'quái xế' nẹt pô, cà chân chống xuống đường...

  • Thứ ba, 16/12/2025 22:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhóm đối tượng đi xe máy nẹt pô, dùng chân chống quệt xuống đường tạo tia lửa. Một trong số đó, dùng điện thoại quay lại rồi phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Clip: Nhóm người chạy xe máy nẹt pô, quệt chân chống tạo tia lửa trên đường Các đối tượng có hành vi chạy xe máy tốc độ cao, la hét, nằm trên yên xe, quệt chân chống xuống đường tạo thành tia lửa.

Tối 16/12, Công an xã Minh Thạnh (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi chạy xe máy tốc độ cao, la hét, nằm trên yên xe, quệt chân chống xuống đường tạo thành tia lửa vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Minh Thạnh qua theo dõi trên không gian mạng đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội (Facebook, Tiktok) đăng tải các đoạn video về một nhóm người điều khiển xe mô tô trên đường với những hành vi có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng” nên đã vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định có 8 đối tượng, độ tuổi từ 13 đến dưới 18 tuổi, sinh sống trên địa bàn xã Minh Thạnh liên quan đến vụ việc trên.

Làm việc với công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận: Tối 11/12, trên đường ĐT.744 và ĐT.749B, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi trên rồi dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích “giải trí”.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi/Tiền Phong

quái xế nẹt pô quệt chân chống tốc độ cao

