Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya

Theo Công an Hà Nội, trong các vụ việc từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, hơn 80% người vi phạm dưới 18 tuổi và gần 35% dưới 16 tuổi. Đáng lo ngại, nhiều nhóm trẻ còn lập các hội kín trên mạng xã hội để né chốt kiểm soát và hẹn nhau tụ tập, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng. Thực tế cho thấy rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra từ chính thói đua xe vô kỷ luật này.