Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya

  • Chủ nhật, 16/11/2025 11:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hà Nội về khuya, nhiều nhóm thanh niên tụ tập chạy xe độ trên phố, đua nhau nẹt pô, rú ga, lạng lách, kẹp 4, bốc đầu, vượt ẩu.

Quai xe anh 1

Từ đêm khuya đến rạng sáng, dòng người trên những con phố Hà Nội thưa thớt dần, nhưng sự yên bình ấy bất chợt bị xé toang bởi tiếng gầm rú động cơ, những cú nẹt pô và các màn lạng lách, đánh võng liều lĩnh của nhóm “quái xế”.
Quai xe anh 2

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong một tuần (từ 10/11 đến 16/11), vào khung giờ từ khoảng 23h đến 4h, dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xã Đàn, hầm Kim Liên… hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, phóng xe thành đoàn với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng.
Quai xe anh 3

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, tình trạng này xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Nhiều nhóm tụ tập trên các tuyến đường lớn, liên tục rú ga, làm mất trật tự công cộng và nguy hiểm hơn là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. "Tối nào cũng vậy, nhất là cuối tuần, họ lại rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm và ồn ào đến mức tôi nhiều lần mất ngủ”, chị Thu Hà, người dân sinh sống trên đường Trường Chinh, bức xúc nói.
Quai xe anh 4

Các nhóm thường tụ tập theo đoàn 5-10 xe, dàn hàng ngang, bấm còi inh ỏi và so kè tốc độ.
Quai xe anh 5Quai xe anh 6

Lúc 4h ngày 15/11, nhóm hơn 20 xe máy xuất phát từ ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh, đến khu vực ngã tư Minh Khai - Tam Trinh thì bất ngờ quay đầu, phóng nhanh như nhập cuộc đua.

Quai xe anh 7Quai xe anh 8

Các "quái xế" vượt đèn đỏ, thể hiện những pha mạo hiểm, cố tình ra oai khiến người đi đường giật mình sợ hãi.

Quai xe anh 9Quai xe anh 10

Những pha bốc đầu nguy hiểm khiến nhiều người đi đường hết hồn, vội vàng dạt sang hai bên để tránh bị vạ lây.

Quai xe anh 11

Một quái xế đi ngược chiều, phóng tốc độ cao trên đường Trường Chinh.
Quai xe anh 12Quai xe anh 13

Những nhóm này không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4 lao vun vút trên đường.

Quai xe anh 14

Có nhóm vừa rú ga inh ỏi vừa livestream khoe màn trình diễn liều lĩnh.
Quai xe anh 15Quai xe anh 16

Các quái xế lao xe vun vút.

Quai xe anh 17

Anh Quốc Tú, người dân sống gần tuyến đường Trường Chinh, cho biết: “Mỗi khi đi làm về muộn, tôi thường xuyên gặp các nhóm đua xe. Mỗi lần thấy các nhóm này xuất hiện, tôi phải dừng xe lại ven đường để bảo đảm an toàn cho mình”.
Quai xe anh 18

Một người dân khác cũng chia sẻ, vào những tối cuối tuần, khi con cái hoặc các thành viên trong gia đình phải ra đường, ông luôn cảm thấy bất an. Ông thường nhắc nhở các con đi lại cẩn thận và nếu gặp các đoàn đua xe trái phép thì phải lập tức lên vỉa hè để tránh nguy hiểm.
Quai xe anh 19

Theo Công an Hà Nội, trong các vụ việc từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, hơn 80% người vi phạm dưới 18 tuổi và gần 35% dưới 16 tuổi. Đáng lo ngại, nhiều nhóm trẻ còn lập các hội kín trên mạng xã hội để né chốt kiểm soát và hẹn nhau tụ tập, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng. Thực tế cho thấy rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra từ chính thói đua xe vô kỷ luật này.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 24/9, một xe đầu kéo container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.

10:00 24/9/2025

Vợ cảnh sát bị quái xế tông: 'Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp'

Vợ đại úy cảnh sát cơ động bị hai thanh niên đi xe máy tông trọng thương cho biết, có nhiều kẻ xấu mạo danh kêu gọi ủng hộ, trong khi gia đình không kêu gọi quyên góp.

14:35 22/8/2025

Hai 'quái xế' tuổi teen tông công an nhập viện, khâu 5 mũi

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, xử lý hai thanh niên điều khiển xe máy SH tông cán bộ công an, khiến nạn nhân phải nhập viện.

14:18 17/1/2025

Minh Đức/VTC News

Quái xế Hà Nội bốc đầu rú ga Đua xe tốc độ cao vi phạm giao thông

