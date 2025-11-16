Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya

|
Từ đêm khuya đến rạng sáng, dòng người trên những con phố Hà Nội thưa thớt dần, nhưng sự yên bình ấy bất chợt bị xé toang bởi tiếng gầm rú động cơ, những cú nẹt pô và các màn lạng lách, đánh võng liều lĩnh của nhóm “quái xế”.
|
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong một tuần (từ 10/11 đến 16/11), vào khung giờ từ khoảng 23h đến 4h, dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xã Đàn, hầm Kim Liên… hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, phóng xe thành đoàn với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng.
|
Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, tình trạng này xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Nhiều nhóm tụ tập trên các tuyến đường lớn, liên tục rú ga, làm mất trật tự công cộng và nguy hiểm hơn là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. "Tối nào cũng vậy, nhất là cuối tuần, họ lại rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm và ồn ào đến mức tôi nhiều lần mất ngủ”, chị Thu Hà, người dân sinh sống trên đường Trường Chinh, bức xúc nói.
|
Các nhóm thường tụ tập theo đoàn 5-10 xe, dàn hàng ngang, bấm còi inh ỏi và so kè tốc độ.
Lúc 4h ngày 15/11, nhóm hơn 20 xe máy xuất phát từ ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh, đến khu vực ngã tư Minh Khai - Tam Trinh thì bất ngờ quay đầu, phóng nhanh như nhập cuộc đua.
Các "quái xế" vượt đèn đỏ, thể hiện những pha mạo hiểm, cố tình ra oai khiến người đi đường giật mình sợ hãi.
Những pha bốc đầu nguy hiểm khiến nhiều người đi đường hết hồn, vội vàng dạt sang hai bên để tránh bị vạ lây.
|
Một quái xế đi ngược chiều, phóng tốc độ cao trên đường Trường Chinh.
Những nhóm này không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4 lao vun vút trên đường.
|
Có nhóm vừa rú ga inh ỏi vừa livestream khoe màn trình diễn liều lĩnh.
Các quái xế lao xe vun vút.
|
Anh Quốc Tú, người dân sống gần tuyến đường Trường Chinh, cho biết: “Mỗi khi đi làm về muộn, tôi thường xuyên gặp các nhóm đua xe. Mỗi lần thấy các nhóm này xuất hiện, tôi phải dừng xe lại ven đường để bảo đảm an toàn cho mình”.
|
Một người dân khác cũng chia sẻ, vào những tối cuối tuần, khi con cái hoặc các thành viên trong gia đình phải ra đường, ông luôn cảm thấy bất an. Ông thường nhắc nhở các con đi lại cẩn thận và nếu gặp các đoàn đua xe trái phép thì phải lập tức lên vỉa hè để tránh nguy hiểm.
|
Theo Công an Hà Nội, trong các vụ việc từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, hơn 80% người vi phạm dưới 18 tuổi và gần 35% dưới 16 tuổi. Đáng lo ngại, nhiều nhóm trẻ còn lập các hội kín trên mạng xã hội để né chốt kiểm soát và hẹn nhau tụ tập, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng. Thực tế cho thấy rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra từ chính thói đua xe vô kỷ luật này.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.