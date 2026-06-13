Nhóm nữ du khách bức xúc vì bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà

Mặc bikini chụp ảnh tại bãi biển Cát Bà, nhóm nữ du khách cho biết nhiều lần rơi vào tình huống khó xử vì bị người lạ nhìn chằm chằm, chĩa máy quay và buông lời thiếu tế nhị.

Nhóm thanh niên liên tục nhìn về phía các nữ du khách mặc đồ bơi.

Ngày 11/6, T.D. (sống tại Hà Nội) cùng 2 người bạn thân đến đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) du lịch. Nhóm chuẩn bị trang phục bikini để chụp ảnh tại bãi biển. Trước khi ra bãi tắm, cả 3 đều mặc quần áo bình thường, khoác thêm áo bên ngoài.

T.D. cho biết sau khi xuống bãi biển và cởi lớp áo khoác để chụp ảnh, nhóm bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì liên tục bị một số người xung quanh chú ý.

"Xung quanh tôi lúc đó cũng có nhiều chị em, du khách nữ mặc bikini. Không chỉ nhóm tôi mà nhiều người khác cũng bị nhìn chằm chằm", T.D. kể với Tri Thức - Znews.

Trong lúc nhóm đang chụp ảnh, có 3 thanh niên nằm trên bãi cát gần đó và liên tục hướng ánh nhìn về phía các nữ du khách mặc đồ bơi. Ban đầu, nhóm không quá để tâm đến sự việc.

Tuy nhiên, điều khiến họ khó chịu hơn là sự xuất hiện của một người đàn ông lớn tuổi được cho là liên tục sử dụng máy quay để ghi hình các cô gái mặc bikini trên bãi biển.

T.D. cho biết cô và các bạn nhiều lần lên tiếng nhắc nhở một cách lịch sự. "Chúng tôi gọi 'Chú ơi' để nhắc nhưng người này chỉ quay đi một lúc rồi tiếp tục hướng máy quay về phía chúng tôi cũng như những phụ nữ khác mặc đồ bơi trên bãi biển", cô nói.

Một người đàn ông lớn tuổi liên tục sử dụng máy quay để ghi hình các cô gái mặc bikini trên bãi biển.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Theo phản ánh của T.D., một nhóm khoảng 5 nam thanh niên sau đó ngồi gần khu vực nhóm cô chụp ảnh, liên tục nhìn về phía các nữ du khách mặc bikini và có những lời nói mà cô cho là khiếm nhã.

"Nhóm tôi chỉ có 3 người nên không muốn xảy ra tranh cãi hay xung đột. Chúng tôi chỉ chụp lại hình ảnh rồi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội", T.D. nói.

Sau đó, cô gái cho biết đã tìm gặp một người đàn ông mà cô nghĩ là nhân viên bảo vệ hoặc làm nhiệm vụ an ninh tại khu vực bãi biển để phản ánh sự việc.

Tuy nhiên, sau khi xem những hình ảnh mà cô cung cấp, người này cho rằng đây là bãi biển công cộng nên khó có cơ sở để ngăn cản người khác quan sát hoặc quay phim, chụp ảnh nếu chưa có hành vi vi phạm cụ thể.

Chia sẻ về lý do đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, T.D. cho biết mục đích của cô không phải để thu hút sự chú ý mà muốn cảnh báo các nữ du khách nên nâng cao cảnh giác khi đi biển hoặc đến những nơi công cộng đông người.

T.D. cho biết trải nghiệm lần này khiến cô thay đổi phần nào thói quen du lịch của mình. Cô nói rằng trong những chuyến đi sắp tới, bản thân sẽ ưu tiên lựa chọn các khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng để đảm bảo sự thoải mái và riêng tư hơn.

"Nếu có đi biển trong thời gian tới, tôi sẽ cân nhắc đặt phòng tại resort có khu vực bãi tắm riêng. Sau sự việc vừa qua, tôi cũng không còn thoải mái để chụp ảnh bikini ở những nơi công cộng đông người như trước", cô chia sẻ thêm.