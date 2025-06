Nhóm nhạc gây tranh cãi vì vũ đạo gợi dục

Theo Ten Asia, Kiss Of Life tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi vì vũ đạo gợi dục trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Trong showcase mới tổ chức, 4 thành viên đã trình diễn ca khúc chủ đề Lips Hips Kiss nằm trong mini album 224. Song, Kiss Of Life nhận về phản ứng tiêu cực ngay lần đầu thể hiện vũ đạo của Lips Hips Kiss.

Ở đoạn điệp khúc, các thành viên co kéo dây áo, đồng thời tạo nét mặt gợi cảm. Trang phục chủ yếu là áo crop top 2 dây khiến nhiều người lầm tưởng là áo ngực. Ngay khi phần trình diễn được đăng tải trên trang YouTube của Kiss Of Life, hàng loạt người hâm mộ đã bày tỏ sự khó chịu.

"Nhảy với dây áo ngực, thật khó tin", "Kiss Of Life có quá nhiều vũ đạo khiêu dâm như Sticky. Dù các bài hát khá hay nhưng tôi không thể theo dõi hết phần biểu diễn", "Kiss Of Life nên dừng làm mấy trò này lại được rồi. Nghiêm túc mà nói, các thành viên đều có ngoại hình ưa nhìn và nhiều người dần biết đến họ hơn", là phản hồi khán giả sau khi xem nhóm thể hiện ca khúc Lips Hips Kiss.

Chưa kể, một khoảnh khắc khác được người hâm mộ đăng tải trên nền tảng X ghi lại cảnh hai thành viên Belle và Natty hôn chạm mũi trước đoạn điệp khúc cũng nhận phản ứng tiêu cực.

Năm ngoái, cuộc tranh cãi tương tự nổ ra trong quá trình quảng bá ca khúc Sticky. Ngay khi MV được phát hành, Kiss Of Life nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích với vũ đạo gợi cảm quá mức, thậm chí còn nhấn mạnh qua góc máy quay.

Kể từ khi hoạt động, Kiss Of Life không ngừng khiến khán giả bức xúc. Đơn cử trong buổi livestream chúc mừng sinh nhật thành viên Julie, nhóm bị cáo buộc phân biệt chủng tộc qua trang phục, thái độ và lời nói. Sau sự việc, công ty quản lý S2 Entertainment gỡ toàn bộ nội dung, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Năm 2023, Kiss Of Life ra mắt với 4 thành viên lần lượt là Julie, Natty, Belle và Haneul. Sau đĩa đơn Shhh, nhóm được biết đến qua loạt ca khúc Bad News, Sticky hay Igloo.

