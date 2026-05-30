Nhóm đối tượng vận chuyển ma túy, nổ súng chống trả công an

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng cùng hơn 23 kg ma túy các loại. Nhóm tội phạm liều lĩnh nổ súng chống trả và dùng dao chém bị thương một cán bộ công an.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp lực lượng biên phòng bắt quả tang đối tượng Thào Lệnh (SN 1990, trú huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23kg ma túy các loại.

Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật 20 bánh ma túy các loại. Ảnh: Tiền Phong.

Trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng nổ súng chống trả và bỏ chạy. Bị truy đuổi, đối tượng Thào Lệnh sử dụng dao chém một cán bộ công an tỉnh bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng Thào Lệnh. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23kg; cùng nhiều vật chứng liên quan. Các đối tượng còn lại chạy thoát về bên kia biên giới.

Ban giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ bị thương. Ảnh: Tiền Phong.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh đến thăm, động viên cán bộ bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng.

Lãnh đạo công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.