Nhóm bạn thân Taylor Swift chia phe

Giữa lúc mối quan hệ của Taylor Swift và Blake Lively có dấu hiệu rạn nứt, Gigi Hadid được cho là sẽ đứng về phía Taylor.

Theo Daily Mail, tình bạn nhiều năm của Taylor Swift và Blake Lively bắt đầu rạn nứt khi Blake kéo Taylor vào những lùm xùm pháp lý giữa cô cùng bạn diễn Justin Baldoni. Căng thẳng leo thang khi Blake được cho là đã đe dọa tung những tin nhắn nhạy cảm của Taylor, nếu nữ ca sĩ không công khai ủng hộ cô trong cuộc chiến pháp lý với Justin.

Tờ Us Weekly cho biết Gigi Hadid sẽ đứng về phía Taylor Swift. “Gigi từ lâu đã thân thiết với Taylor hơn và luôn ủng hộ cô ấy. Cô ấy là một người bạn trung thành và tình bạn giữa họ đã kéo dài cả thập kỷ”, nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, người trong cuộc cũng cho biết Gigi “không hẳn sẽ chọn phe rõ rệt”, mặc dù mối quan hệ giữa Gigi và Blake thực ra đã “nguội lạnh” gần một năm đổ lại đây. Cả hai gần như không liên lạc trong năm nay, và điều này có liên quan đến vụ kiện tụng đang diễn ra.

Gigi và Blake vướng tin rạn nứt tình cảm. Ảnh: GC.

Trước đó, vào tháng 4, mối quan hệ giữa Gigi và Blake vướng tin rạn nứt khi Blake không xuất hiện tại tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô bạn. Theo trang tin DeuxMoi, buổi tiệc được tổ chức với dàn khách mời toàn sao, trong đó có nữ diễn viên Anne Hathaway hay em gái của Gigi là Bella Hadid. Taylor Swift cũng âm thầm đến dự buổi tiệc mà không đi cùng bạn trai Travis Kelce.

Hai ngày sau, nhà báo Kjersti Flaa - người từng tố Blake Lively bắt nạt mình hồi năm 2016 - cũng bình luận trong một podcast rằng việc vợ chồng Blake Lively vắng mặt tại buổi tiệc sinh nhật Gigi có thể vì họ “đang chờ bị triệu tập ra tòa”, liên quan đến vụ kiện với Justin Baldoni.

Vụ lùm xùm kiện tụng nổ ra từ cuối năm 2024, khi Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us. Đáp lại, Justin Baldoni kiện ngược Blake Lively, đòi bồi thường 400 triệu USD vì tội phỉ báng.