NHNN yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm đối với một số lĩnh vực.

Các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất; tập trung tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, nhà điều hành yêu cầu các ngân hàng phải điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Các TCTD tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ

Đối với lãi suất cho vay, các ngân hàng được yêu cầu giảm 1,5-2%/năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Về tín dụng, NHNN yêu cầu các TCTD tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn cũng cần được tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, khả thi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khuyến khích các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục và công nghiệp văn hóa.

Các ngân hàng được yêu cầu tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với dự án lớn. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các TCTD không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng hoặc đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.

Nhà điều hành yêu cầu các nhà băng kiểm soát chặt hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn. Các ngân hàng cần theo dõi mức độ tập trung tín dụng, nhất là những khách hàng có quan hệ liên quan, dự án quy mô lớn; đồng thời đánh giá rủi ro dựa trên diễn biến giá bất động sản, thanh khoản thị trường, tồn kho dự án và tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với hoạt động cho vay, NHNN yêu cầu kiểm soát chặt các khoản vay phục vụ góp vốn, mua cổ phần chưa niêm yết, đầu tư vào dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh và vay bù đắp tài chính... Cơ quan này nghiêm cấm việc lập hồ sơ tín dụng nhằm rút vốn sai mục đích, lách giới hạn cấp tín dụng hoặc né tránh kiểm soát dòng tiền.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải nâng cao chất lượng thẩm định, định giá tài sản bảo đảm sát giá trị thị trường, theo dõi chặt nợ nhóm 2, nợ xấu và các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro. NHNN yêu cầu không che giấu nợ xấu hoặc chậm ghi nhận rủi ro, đồng thời tăng cường trích lập dự phòng và thu hồi nợ.

Từ nay đến cuối năm 2026, đối với các TCTD không tuân thủ chỉ đạo về lãi suất hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường, NHNN có thể xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2026, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp trong năm 2027 hoặc yêu cầu áp dụng một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định.