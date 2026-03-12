Nhịp sống nghiệt ngã của bệnh nhân suy thận ở TP.HCM

Ở một giường bệnh khác trong khoa, chị Lê Kim Phượng nằm lặng im, cơ thể gầy đi sau hơn 10 năm chạy thận. Những sợi dây lọc máu nối từ cánh tay chị vào máy, quen thuộc đến mức trở thành một phần của cơ thể. Ba lần mỗi tuần, chị rời Nhơn Trạch từ sáng sớm để kịp ca điều trị. Sau mỗi lần lọc máu, sức lực gần như cạn kiệt, chị chỉ có thể nằm yên khi trở về nhà. Cuộc sống của người phụ nữ quê Đồng Nai trôi chậm, dựa vào sự chăm sóc của con gái út và sự đùm bọc từ những người xung quanh.