Nhìn từ ‘Đồi gió hú’, làn sóng làm mới sách cổ điển hút khách

Các nhà xuất bản đang nghiên cứu lại kho sách cổ điển để tìm ra những tác phẩm phù hợp cho bối cảnh hiện tại, theo Financial Times.

Ảnh: Warner Bros.

Nhà thơ Ezra Pound đã viết trong cuốn ABC of Reading, xuất bản năm 1934, rằng “văn học luôn mới mẻ” và có thể duy trì lợi nhuận cao.

Tuyên bố đó đã được chứng minh với Đồi gió hú. Sau khi bộ phim chuyển thể của đạo diễn Emerald Fennell ra mắt, doanh số tác phẩm gốc đã tăng mạnh. Cuốn Đồi gió hú đã bán được hơn 100.000 bản ở Mỹ và Anh và đưa Emily Brontë (mất năm 1848) trở thành một trong những tác giả có tiểu thuyết ăn khách nhất thế giới năm 2026.

Sự hồi sinh của tiểu thuyết cổ điển?

Sự cộng sinh giữa các bản phim chuyển thể và tác phẩm gốc đã có từ lâu. Tuy nhiên, hiệu quả của các dự án chuyển thể chưa quá lớn và chưa thu hút được nhiều sự chú ý từ cả độc giả và nhà xuất bản.

Tất cả đã thay đổi khi các tác phẩm văn học cổ điển đang nhận được sự trợ lực lớn từ thời đại truyền thông số, đặc biệt là mạng xã hội. Đã có nhiều cuốn tiểu thuyết từ những thế kỷ trước được những ngôi sao mạng xã hội chia sẻ. Ví dụ, cuốn tiểu thuyết phản địa đàng nữ quyền năm 1995 của tác giả người Bỉ Jacqueline Harpman là I Who Have Never Known Men đã được câu lạc bộ sách trực tuyến của ca sĩ Dua Lipa quảng bá và giờ đây bán được khoảng 250.000 bản/năm. Qua con đường này, những tác phẩm cổ điển dần đến được với các độc giả trẻ và có cơ hội tái bản và chuyển thể mới.

Ngoài ra, một lý do đáng chú ý khác nữa là những đầu sách cũ thường có giá tái bản thấp hơn nhiều so với các tác phẩm mới nổi. Các đầu sách này có phí bản quyền rất thấp hoặc thậm chí có thể bằng không. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi giới xuất bản đang xem xét hồi sinh một lượng lớn đầu sách cũ.

Mạng xã hội giúp độc giả tiếp cận phù hợp với sách. Ảnh: Fox.

Tại Hội chợ sách London tháng tới, hai biên tập viên người Anh chuyên về mang lại sức sống mới cho những tác phẩm kinh điển là Nick Skidmore của Vintage Classics và Marigold Atkey của Daunt Publishing sẽ tư vấn về Cách giới thiệu một tác giả kinh điển châu Âu đến thị trường Anh. Ví dụ, Daunt Publishing đã giúp nhà văn Italy Natalia Ginzburg tỏa sáng trong giới văn học Anh.

Công thức nào cho sự hồi sinh tiểu thuyết cổ điển?

Trong khi các nhà xuất bản khao khát tìm ra công thức bí mật cho sự hồi sinh thành công các tác phẩm kinh điển, câu trả lời là không có công thức nào cả. Khi cuốn tiểu thuyết Stoner năm 1965 của John Williams về cuộc đời ảm đạm của một giáo sư bất ngờ bán được hàng trăm nghìn bản, các chuyên gia từng đồn đoán về xu hướng coi trọng các tác phẩm u buồn.

Tuy nhiên, những câu chuyện tình lãng mạn cổ điển cũng rất hút khách, như tiểu thuyết Thổ Nhĩ Kỳ năm 1943 của Sabahattin Ali, Madonna in a Fur Coat, hay chính các tác phẩm của chị em nhà Brontë.

Trong bối cảnh mọi tác phẩm kinh điển đều có thể ăn khách, độc giả sẽ là bên hưởng lợi khi ngày càng nhiều tác phẩm kinh điển với nội dung đa dạng được tái bản. Chỉ riêng những tháng đầu năm 2026 ghi nhận hàng loạt sách kinh điển ra mắt như The Magic Mountain và Death in Venice.

Xu hướng hút khách của các tác phẩm khoảng năm 1890 cũng cho thấy ngành xuất bản sách kinh điển có thể vươn tầm toàn cầu. Cuốn Trouble Waters của Ichiyo Higuchi, được dịch từ tiếng Nhật hay cuốn Sa'iba của Alis al-Bustani được dịch từ tiếng Arabic đều đang được quảng bá mạnh với độc giả.

Sắp tới, tiểu thuyết gia Colm Tóibín cũng sẽ giới thiệu tuyển tập truyện ngắn của nhà văn người Ireland Mary Lavin do Vintage Classics tuyển chọn.

Có thể thấy hiệu ứng tái bản và hồi sinh các tác phẩm văn học kinh điển đang trải rộng hơn bao giờ hết khi những tác phẩm này có rất nhiều đối tượng độc giả tiềm năng. Người đọc đang muốn tìm thấy sự chân thực, không bị tô vẽ trong giọng văn và tầm nhìn của những tác phẩm xa xưa.