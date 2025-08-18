Nhìn Bruno Fernandes thi đấu, fan MU đòi mua gấp Baleba

Dù được một trang thể thao chấm điểm tốt, Bruno Fernandes lại bị đánh giá có màn trình diễn không hiệu quả trước Arsenal tại vòng 1 Premier League mùa 2025/26 hôm 17/8.

Bruno Fernandes gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Sofascore chấm Bruno Fernandes 7,9 điểm, cao nhất đội hình MU ở trận thua 0-1 trước Arsenal vừa qua. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến fan MU không hài lòng.

Một tài khoản viết trên X: "Bruno nên sang Saudi Arabia, còn MU hãy chi mạnh tay để đem Baleba về ngay". CĐV khác nhận xét: "Baleba sẽ là giải pháp của MU ở tuyến giữa, Bruno thực sự không hợp ở vai trò tiền vệ trung tâm". Người hâm mộ khác chia sẻ: "MU quá yếu ở khu trung tuyến. Họ không thể cạnh tranh điều gì nếu không cải thiện vị trí này".

Ở trận vừa qua, Bruno có 5 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%, 77 lần chạm bóng và 5 lần thắng tranh chấp. Tuy nhiên, anh không có sự kết hợp tốt cùng Casemiro ở hàng tiền vệ.

Bình luận sau trận, cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand cũng xem Bruno là "vấn đề" của đội bóng. Ông cho biết: "MU phải quyết liệt và phải cải thiện khả năng chuyển trạng thái nếu Bruno chơi thấp ở hàng tiền vệ. Nếu gặp một đội mạnh hơn và chơi thiên về thể lực, MU sẽ gặp vấn đề lớn ở hàng tiền vệ".

Tuần trước, MU xem xét tuyển mộ tiền vệ Baleba từ Brighton. CĐV "Quỷ đỏ" tin rằng nền tảng kỹ thuật tốt và sức trẻ của Baleba là điều đội bóng cần ở thời điểm này. Nhưng MU quyết định rút lui khi Baleba có giá hơn 100 triệu bảng.

Một vài gương mặt khác ở hàng tiền vệ đang được "Quỷ đỏ" xem xét là Morten Hjulmand của Sporting Lisbon và Adam Wharton của Crystal Palace.

