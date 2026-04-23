Nhiều 'tổng tài' về quê làm nông

Nhiều diễn viên phim ngắn Trung Quốc phải về quê làm nông, tìm nghề khác vì bị AI "cướp việc". Cách đây ít tháng, ngành phim ngắn nở rộ, giúp diễn viên kiếm được nhiều tiền nhưng chóng lụi tàn.

Sina đưa tin diễn viên Trương Tiểu Lỗi (28 tuổi) về quê kiếm việc, kèm theo những hình ảnh anh vác cuốc làm nông tại Thanh Hải, Trung Quốc. Cách đây vài tháng, khán giả còn thấy anh trên mạng xã hội với hình ảnh tổng tài hào nhoáng trong các bộ phim ngắn.

Có thời điểm nhiều diễn viên trẻ xứ Trung đổ xô tìm cơ hội ở những dự án phim ngắn, nhưng "làn sóng" AI đổ bộ, họ cũng cạn kiệt đất diễn.

Trương Tiểu Lỗi đầu tư 400.000 NDT mở rộng trồng trọt nhưng chưa thể hoàn vốn. Anh nói nếu có dự án sẽ tham gia, không có quay về làm ruộng.

Trương Tiểu Lỗi thời điểm đóng phim ngắn (trái) và khi anh về quê làm nông.

Cuối năm 2023, Trương Tiểu Lỗi gia nhập làn sóng phim ngắn đang bùng nổ. Anh liên tục xuất hiện trong gần 200 tác phẩm cùng mô-típ tổng tài. Vai diễn không khác biệt, thu nhập hàng tháng của anh vẫn ổn định ở mức 20.000-30.000 NDT (77 triệu đồng - 115 triệu đồng) - con số khá với người không qua đào tạo bài bản.

Sự lao dốc của phim ngắn ra nhanh hơn dự đoán. Sau Tết Nguyên đán 2026, công nghệ tạo nội dung bằng AI tác động mạnh đến thị trường này, khiến số lượng dự án có diễn viên thật giảm mạnh. Những diễn viên tầm trung như anh trở thành nhóm chịu ảnh hưởng, gần như mất sạch cơ hội.

Đây cũng là thực trạng mà nhiều diễn viên phim ngắn phải đối mặt. Khi làn sóng công nghệ ập đến, ngành được cho là kiếm tiền nhanh có thể suy tàn nhanh chóng, khiến người trong cuộc không kịp thích nghi.

Không chỉ các diễn viên không chuyên, nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng đối diện với nguy cơ mất việc. Cách đây ít ngày, nền tảng iQIYI công khai khai thác hình ảnh của 117 nghệ sĩ phục vụ cho AI với mong muốn giúp diễn viên đóng một năm 14 bộ phim thay vì 4 bộ như trước đây. Điều này khiến dư luận chỉ trích dữ dội, cho rằng iQIYI đi ngược lại với nỗ lực chống lạm dụng AI.

Ở Hollywood, các nghệ sĩ và nhà sáng tạo từng có cuộc đình công quy mô lớn phản đối AI.