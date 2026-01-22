Nhiều tỉnh thành lạnh vượt ngưỡng, khi nào học sinh được nghỉ học?

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các địa phương đã đã có văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh, trong đó quy định cụ thể ngưỡng nhiệt độ nghỉ học.

Việc cho học sinh nghỉ học trong thời tiết lạnh giá được Bộ GD&ĐT phân cấp cho địa phương. Ảnh: Khương Nguyễn.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở các tỉnh, thành miền Bắc giảm sâu trong những ngày cuối tháng 1.

Hiện tại, các quy định chưa thống nhất trên phạm vi cả nước về ngưỡng nhiệt độ cho học sinh nghỉ học do rét. Theo hướng dẫn tại kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, nếu thời tiết khắc nghiệt, xảy ra thiên tai, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ và học bù trong thời gian phù hợp, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập.

Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đã ban hành hoặc áp dụng hướng dẫn nghỉ học theo ngưỡng nhiệt độ.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT cho biết căn cứ thông tin dự báo thời tiết, hiệu trưởng chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS là dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ theo bản tin dự báo và số liệu đo vào khoảng 6h của cơ quan khí tượng.

Phú Thọ, Hải Phòng cũng áp dụng ngưỡng nhiệt tương tư. Sở GD&ĐT các tỉnh, thành đều yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong ngày rét đậm, rét hại; được linh hoạt điều chỉnh giờ học để tránh học sinh đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết, không để học sinh đứng ngoài cổng trường.

Cùng với đó, các trường rà soát, kiểm tra và kịp thời sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất; đảm bảo phòng học kín gió, đủ ánh sáng, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào an toàn.

Đối với các trường nội trú, bán trú, cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh; khẩu phần ăn phải đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn và nước uống luôn đủ độ nóng.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Sở GD&ĐT đều ban hành hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh.

Nhìn chung, các địa phương này áp dụng ngưỡng nhiệt tương đương Hà Nội. Hiệu trưởng được trao quyền quyết định nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp với điều kiện từng khu vực, do địa hình và khí hậu có sự khác biệt lớn giữa các huyện.

Ghi nhận của Báo Lạng Sơn tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác phòng, chống rét đang được triển khai đồng bộ.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Công Sơn (Lạng Sơn), ngay từ đầu mùa đông, trường đã rà soát toàn bộ phòng học, khu nội trú, tập trung che chắn gió lùa, kiểm tra cửa, mái, nền nhằm bảo đảm phòng ở, phòng học kín gió, đủ ấm.

Nhà trường quán triệt tuyệt đối không sử dụng bếp than trong phòng; 100% phòng ở nội trú được trang bị giường tầng, tủ tôn và chăn ấm, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Ngày và đêm 22/1 là đỉnh điểm đợt rét, với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng chỉ từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.