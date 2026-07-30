Nhiều thực phẩm chức năng, sữa, bia vi phạm bị tiêu hủy tại Đồng Nai

Lực lượng QLTT TP Đồng Nai sẽ tiêu hủy hơn 4.400 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính, gồm thực phẩm chức năng, sữa, bia và nhiều mặt hàng tiêu dùng mang nhãn mác nước ngoài.

Ngày 29/7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai cho biết đã phát thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (đợt 1 năm 2026).

Theo kế hoạch, đợt tiêu hủy này gồm tang vật của 17 vụ vi phạm hành chính với tổng số hơn 4.400 sản phẩm. Trong đó có nhiều thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu nước ngoài như: Super Collagen + Vitamin C & Biotin (360 viên/hộp, xuất xứ Mỹ), Gummy Vites (300 viên/hộp, Mỹ), One A Day (300 viên/hộp, Mỹ), The Collagen EXR, The Collagen Luxerich, The Collagen (dạng nước 10x50 ml/hộp, Nhật Bản), Collagen 5000 (10x75 ml/hộp, Hàn Quốc) và Omega 3-6-9 (325 viên/hộp, Mỹ).

Đồng Nai tiêu hủy hơn 4.400 sản phẩm vi phạm, nhiều thực phẩm chức năng gắn nhãn ngoại.

Danh mục tiêu hủy còn có nhiều sản phẩm sữa như sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Nature's Farm (150 ml/hộp), sữa Ensure Original dạng bột 400 g, Ensure Original dạng chai 237 ml và 720 lon sữa đặc Carnation.

Đối với nhóm đồ uống, lực lượng chức năng sẽ tiêu hủy 63 thùng bia Chi May không đạt chất lượng dù vẫn còn hạn sử dụng đến tháng 3/2027. Ngoài ra, 129 thùng bia Corona Extra, 92 thùng bia Heineken và 120 thùng bia Heineken Original cũng bị tiêu hủy do đã hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, 2.160 gói nước xả vải Hygiene loại 20ml cũng nằm trong diện tiêu hủy vì quá hạn sử dụng.

Theo Chi cục QLTT Đồng Nai, toàn bộ số hàng hóa trên là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu theo quy định.

Việc tiêu hủy được thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt của Sở Công Thương TP Đồng Nai, nhằm bảo đảm hàng hóa vi phạm không có khả năng quay trở lại lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại.