Nhiều thay đổi lớn trong phương thức xét tuyển ở trường ĐH phía Nam

Nhiều trường ĐH khu vực phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026, trong đó có những bổ sung, điều chỉnh phương thức xét tuyển nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các quy định mới.

Theo thông báo của Trường Đại học Văn Lang, năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh 64 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy (chương trình tiêu chuẩn) và 16 chương trình đào tạo đặc biệt.

Ngoài các phương thức xét tuyển quen thuộc như xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi V-SAT và xét tuyển thẳng, trường bổ sung phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực.

Theo Trường Đại học Văn Lang, phương thức xét tuyển mới nhằm nâng cao khả năng nhận diện và lựa chọn thí sinh phù hợp với từng khối ngành đào tạo, thông qua việc đánh giá năng lực người học theo hướng đa chiều, toàn diện và minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào và hiệu quả đào tạo.

Theo dự kiến, hồ sơ năng lực được đánh giá trên 3 cấu phần gồm: học bạ THPT chiếm 60%, bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học chiếm 30% và năng lực ngoại ngữ chiếm 10. Trong đó, học bạ phản ánh quá trình học tập của thí sinh trong 3 năm THPT; bài đánh giá cá nhân được thiết kế nhằm xác định mức độ phù hợp với ngành học trên cơ sở các khảo sát độc lập đã được kiểm chứng quốc tế; điểm ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ hoặc điểm trong quá trình học THPT) phản ánh mức độ sẵn sàng học tập trong môi trường hội nhập.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), năm 2026, nhà trường tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025 gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12, xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông UEF cho biết, điểm mới năm nay, UEF sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt, đợt 1 thi ngày 12/4 và đợt 2 thi ngày 10/5. Thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của trường.

UEF cũng mở thêm ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành, đồng thời triển khai 4 chương trình tài năng đào tạo bằng tiếng Anh, với cơ chế tuyển thẳng cho thí sinh tốt nghiệp THPT chuyên trên cả nước. Nhà trường duy trì chính sách học bổng tuyển sinh với các mức 25%, 50% và 100%.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh khoảng 10.000 chỉ tiêu cho 61 ngành đào tạo, với 7 phương thức xét tuyển. Bên cạnh các phương thức hiện hành, trường bổ sung 2 phương thức mới: xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm học bạ THPT và xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IB). Năm 2026, HUTECH dự kiến mở thêm 3 ngành đào tạo mới gồm An ninh mạng, Y khoa và Y học cổ truyền.

Theo thông tin từ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, dự kiến trong mùa tuyển sinh 2026, ngoài phương thức tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ áp dụng duy nhất phương thức xét tuyển tổng hợp.

Cụ thể, phương thức này kết hợp nhiều thành phần gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác của thí sinh. Các yếu tố này sẽ được quy đổi về một thang điểm chung với trọng số phù hợp cho từng thành phần, thay cho việc xét tuyển độc lập từng diện như các năm trước.

Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến không còn xét tuyển các tổ hợp truyền thống như A00 (Toán - Lý - Hóa) và C00 (Văn - Sử - Địa). Thay vào đó, trường xây dựng các tổ hợp mới gồm 2 trong 3 môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh và phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2026, do kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được tổ chức vào ngày 11 - 12/6 nên kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh chậm nhất vào ngày 15/2 để thí sinh chủ động chuẩn bị và đăng ký xét tuyển.