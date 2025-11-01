Nhiều quan chức Mỹ chuyển vào căn cứ quân sự sau vụ sát hại Charlie Kirk

Các thành viên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã được tăng cường an ninh bảo vệ sau vụ nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk bị sát hại hồi tháng 9.

Tổng thống Donald Trump và các qua chức Mỹ tại cuộc họp nội các khẩn cấp vào ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

Theo tờ The Atlantic, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã được chuyển đến sinh sống tại các căn cứ quân sự quanh thủ đô Washington D.C., thay vì ở nhà riêng như trước.

Thông tin công bố ngày 30/10 cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá lại các nguy cơ an ninh trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa nhắm vào các thành viên nội các, đặc biệt sau vụ sát hại ông Charlie Kirk ở bang Utah.

Ngay sau vụ việc, Nhà Trắng đã chỉ định tổ chức Antifa là “tổ chức khủng bố trong nước”. The Atlantic nhận định, bước đi này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình, kéo theo nhiều mối đe dọa nhắm vào quan chức chính phủ, trong đó có việc tiết lộ địa chỉ cá nhân của họ trên mạng xã hội.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền cho biết, một mối đe dọa bên ngoài là lý do khiến ông buộc phải rời khỏi nhà riêng để chuyển tới sinh sống trong căn cứ quân sự.

Nguồn tin của The Atlantic tiết lộ, hiện có ít nhất sáu quan chức cấp cao đang cư trú tại các căn cứ quân sự, sử dụng nhà công vụ được chỉ định dành cho các chỉ huy cấp cao.

Theo các nguồn tin quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đang ở tại khu vực gọi là “Dãy nhà cho tướng lĩnh” (General’s Row) thuộc căn cứ Fort McNair - nằm tại điểm hợp lưu giữa sông Potomac và sông Anacostia ở Washington D.C.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã chuyển đến một ngôi nhà dành cho chỉ huy Lực lượng Tuần duyên tại Căn cứ Liên hợp Anacostia-Bolling, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll chọn sinh sống tại Căn cứ Liên hợp Myer-Henderson Hall.

Nguồn tin cho biết thêm, nhu cầu chỗ ở trong các căn cứ quân sự quanh thủ đô đang tăng cao do nhiều quan chức chính quyền Tổng thống Trump xin chuyển vào ở để đảm bảo an toàn. The Atlantic dẫn lời một cựu quan chức cho hay, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cũng đã nộp đơn xin nhà ở tại Fort McNair nhưng bị từ chối.

Trong khi đó, New York Times đưa tin một số người từng sống ở khu “Dãy nhà cho tướng lĩnh” bày tỏ sự thất vọng khi các quan chức dân sự được ưu tiên ở trong căn cứ này, vốn được thiết kế cho các đô đốc và tướng lĩnh quân đội.

"Các chỉ huy quân sự, trong trường hợp khẩn cấp, cần có khả năng phản ứng nhanh với mọi tình huống. Đó là lý do họ phải ở gần khu vực làm việc", cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói với The New York Times.

Giới quan sát cho rằng việc nhiều quan chức dân sự được phép ở trong căn cứ quân sự là động thái hiếm thấy, phản ánh bối cảnh an ninh bất ổn sau hàng loạt vụ tấn công và biểu tình chính trị trên khắp nước Mỹ.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.