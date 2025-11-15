Nhiều phụ nữ lớn tuổi nhập sòng tài xỉu sát phạt

Sòng tài xỉu đặt trong căn nhà nằm giữa ruộng lúa ở Tây Ninh, có nhiều con bạc là phụ nữ lớn tuổi đang say sưa sát phạt...

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Văn Sang (SN 2001, ngụ KP Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sòng tài xỉu được thiết kế trong căn nhà nằm xa khu dân cư, xung quanh là ruộng lúa.

Trước đó, từ phản ánh của người dân về một số đối tượng lạ mặt thường xuyên tụ tập tại căn nhà giữa đồng ruộng nằm trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh gây mất an ninh trật tự, trong đó có cả các phụ nữ lớn tuổi nên người nghi ngờ đây là một ổ cờ bạc.

Các con bạc thời điểm bị bắt quả tang.

Từ thông tin này, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành điều tra xác minh và xác định, các đối tượng tụ tập tại căn nhà này thực hiện hành vi bài bạc, an thua bằng hình thức lắc tài xỉu nên tiến hành triệt phá.

Chiều 14/11, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào căn nhà trên bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Khi thấy lực lượng chức năng, các con bạc tìm đường bỏ trốn qua các lối tắt ở ruộng lúa, tuy nhiên tất cả các ngã thoát đều bị các tổ công tác chặn bắt.

Phương tiện của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Tại hiện trường, các tổ công tác bắt giữ 20 đối tượng liên quan, thu giữ 40 triệu tiền tang vật, 16 xe mô tô các loại, 19 ĐTDĐ, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu. Bước đầu các đối tượng khai nhận sòng tài xỉu trên do Sang tổ chức hoạt động trong thời gian gần đây.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phân loại các đối tượng, xác minh và xử lý.