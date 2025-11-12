Chi tiết mức án các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chiều 12/11, Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa, đã tuyên án 141 bị cáo trong vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội ). Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL.

Các bị cáo trong vụ án đánh bạc ở phiên tòa. Trong tổng số 141 bị cáo, có 136 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Ảnh: Phùng Anh.

Bị cáo Cho Choon Keun (người Hàn Quốc, quản lý King Club) bị tuyên phạt 4 năm tù. Tại King Club, Cho khai mỗi tháng được trả lương 4.000 USD , đồng thời được thưởng Tết 1.000 USD . Ảnh: Đinh Hà.

Bị cáo Choi Jin Bok (người Hàn Quốc) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo khai công việc của bị cáo tương tự như Cho Choon Keun, nhưng khác ca làm. Bị cáo làm từ 23h đến 7h hôm sau. Ảnh: Đinh Hà.

Bị cáo Shim Hawn Hee (người Hàn Quốc) bị tuyên phạt 2 năm tù. Tại King Club, Shim Hawn Hee được hưởng lương 3.000 USD /tháng và không có khoản nào khác, với công việc như một kế toán, kiểm kê doanh thu của ca đêm trước đó. Ảnh: Danh Lam.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức bị tuyên phạt 3 năm tù. Trước cáo buộc chi 4,26 triệu USD ( 112 tỷ đồng ) để đánh bạc, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ) mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One", khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) xin xét xử vắng mặt do bị bệnh nặng. Bị cáo Hồ Đại Dũng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, bị cáo Hồ Đại Dũng đã 95 lần tham gia đánh bạc tại King Club dưới các hình thức Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (tương đương khoảng 180 tỷ đồng ).

Theo cáo buộc, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, nhóm của Kim In Sung (người Hàn Quốc) đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội) với tổng số tiền sát phạt hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng ). Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (hơn 222 tỷ đồng ).

Cáo trạng xác định bị can Kim In Sung (người Hàn Quốc) là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc, gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc tại tầng 1 khách sạn Pullman, thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD cùng nhiều tang vật khác.

Trước khi vụ án bị phát hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, hiện bị truy nã quốc tế.