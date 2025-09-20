Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều ô tô bị 'vật thể lạ' làm rạn vỡ kính trên cao tốc

  • Thứ bảy, 20/9/2025 14:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp ghi nhận phản ánh ô tô bị “vật thể lạ” bắn vào kính khi lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 16h ngày 12/9, tài xế Vũ Công Tuyền (62 tuổi, phường Cửa Ông, Quảng Ninh; doanh nghiệp vận tải Trung Nghĩa) điều khiển xe khách 16 chỗ từ Hưng Yên về Quảng Ninh. Đến khu vực cầu vượt sông Rút, ông nghe tiếng “bụp” lớn, buộc dừng vào làn khẩn cấp kiểm tra.

Kính xe bị rạn nứt chằng chịt sau khi bị 'vật thể lạ' bay vào.

“Kính hông bên phải vỡ toác, in vết tròn nghi do vật thể lạ tác động. May có lớp phim cách nhiệt nên không xuyên vào khoang, hành khách an toàn,” ông Tuyền nói. Cùng thời điểm, ông thấy ít nhất hai phương tiện khác đỗ phía trước vì tình trạng tương tự; một xe tải bị vỡ kính, phụ xe chảy máu mặt do mảnh văng.

Sau sự cố, tài xế đã báo sự việc trên với CSGT gần trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ông Đặng Trung Nghĩa, chủ doanh nghiệp Trung Nghĩa, cho biết đơn vị có 7 đầu xe chở khách, hoạt động nhiều năm, “đây là lần đầu gặp sự cố dạng này”.

Nhiều lái xe nhận định giống vết đạn chì của súng hơi bắn vào.

Ngày 19/9, UBND phường Liên Hòa (Quảng Ninh) cho biết Công an phường đã xác định hai đối tượng khả nghi liên quan các vụ kính ô tô rạn, vỡ ở khu vực gần trạm thu phí cầu Bạch Đằng và hồ sơ đã chuyển phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, phương tiện và hành vi vi phạm theo quy định.

Cơ quan chức năng đề nghị tài xế từng đi qua cung đường này trong các khung giờ trùng khớp, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp hình ảnh camera hành trình, thời gian, vị trí, hướng di chuyển để phục vụ truy xét.

Hoàng Dương/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

