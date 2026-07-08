Nhiều nghị sĩ châu Âu đòi điều tra chủ tịch FIFA vụ thẻ đỏ Balogun

Nhiều nghị sĩ Nghị viện châu Âu đòi điều tra Chủ tịch FIFA vì xóa án treo giò cho tiền đạo tuyển Mỹ sau cuộc gọi của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp của Nhóm đặc trách Nhà Trắng về FIFA World Cup 2026 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 17/11/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/7, một nhóm nghị sĩ Nghị viện châu Âu kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liên quan vai trò của ông trong quyết định cho phép tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ ra sân dù trước đó đã phải nhận thẻ đỏ, theo tờ Euronews.

Trong bức thư được gửi tới 27 liên đoàn bóng đá của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), các nghị sĩ kêu gọi các liên đoàn chính thức đề nghị FIFA mở cuộc điều tra về quy trình đưa ra quyết định hủy án treo giò với Balogun.

"Bây giờ là lúc các liên đoàn bóng đá châu Âu, với tư cách đều là thành viên của FIFA, cần lên tiếng và yêu cầu FIFA điều tra quy trình ra quyết định trong vụ việc của Balogun", nội dung bức thư nêu rõ.

Ông Barry Andrews, một trong những nghị sĩ khởi xướng bức thư, nói với Euronews: "Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến ông Infantino và FIFA khuất phục trước những yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump". Ông Andrews gọi quyết định của FIFA là "điều đáng hổ thẹn và làm méo mó công lý".

Bức thư được khởi xướng bởi các nghị sĩ Barry Andrews (Nhóm Renew Europe), Lara Wolters và Niels Fuglsang (Nhóm Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ). Hiện văn bản đang được lưu hành trong Nghị viện châu Âu để thu thập chữ ký trước hạn chót vào 18 giờ ngày 8/7 (giờ Trung Âu) .

Các nghị sĩ ký tên đề nghị các liên đoàn bóng đá châu Âu bảo đảm rằng "quan chức cấp cao của FIFA phải chịu trách nhiệm nếu có bằng chứng cho thấy họ vi phạm quy định về tính trung lập chính trị".

Bức thư cũng nhắc lại một kiến nghị trước đó, có chữ ký của 50 nghị sĩ châu Âu, yêu cầu FIFA điều tra việc trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Trump.

Balogun nhận thẻ đỏ trong trận tuyển Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina tuần trước. Theo quy định, thẻ đỏ đồng nghĩa với việc cầu thủ bị treo giò một trận, nên Balogun lẽ ra không đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với Bỉ tại vòng 1/8.

Sau đó, ông Trump thừa nhận đã gọi điện cho chủ tịch FIFA về chiếc thẻ đỏ mà ông cho là không công bằng đối với Balogun, nhưng khẳng định không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Không lâu sau, FIFA đã đình chỉ việc thi hành án treo giò thông qua một "kẽ hở pháp lý" gây nhiều tranh cãi, vốn chưa từng được áp dụng tại một kỳ World Cup kể từ khi luật thẻ đỏ được đưa vào sử dụng.

Ông Trump sau đó cảm ơn ông Infantino vì đã "đảo ngược một bất công lớn". Về phần mình, ông Infantino cho biết đã nói với tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm rằng cơ quan kỷ luật của FIFA hoạt động độc lập.

Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại châu Âu.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) mô tả đây là quyết định "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh", trong khi Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã chính thức khiếu nại về tư cách thi đấu của Balogun.

Ủy viên châu Âu phụ trách thể thao Glenn Micallef cũng cho rằng việc hủy án treo giò là "một quyết định sai lầm".